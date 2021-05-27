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雲林男無罩進加油站也不實聯登記　警調閱監視器揪破口移送開罰

▲加油站員工請男子配合登記實聯資料，男子卻未戴口罩便下車想跟加油站員工講話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲莿桐鄉一男子未戴口罩進入超商，警方現場蒐證後開立處理紀錄表函請衛生主管機關裁處。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新冠狀病毒疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心發布防疫第三級警戒規定外出一律都要配戴口罩，但仍有許多民眾不自律、不配合，昨（26）日指揮中心指揮官陳時中宣布，未來外出沒戴口罩將直接開罰，斗六警分局獲報多起民眾出門未戴口罩，警方到場後均蒐證函請主管機關裁罰。

斗六警分局溝埧派出所日前接獲加油站員工報案，指出有客人不配合實名制亦不配戴口罩。警方到場時該名客人已離去，報案員工表示有名男客人駕駛自小客車進入加油站，員工請男子配合登記實聯資料，男子卻未戴口罩便下車想跟加油站員工講話，員工報警後男子見狀便駕車離去，經調閱監視器確認後通知車主到案說明，並將相關資料彙整後依違反傳染病防治法函請衛生局裁處。

另外莿桐分駐所今（27）日也獲報指出，有民眾進入超商不戴口罩，被其他店內客人及店員勸導不聽。警方隨即派員前往，員警到場時該名男子仍拒絕配合，最後警方現場蒐證後開立處理紀錄表函請衛生主管機關裁處。

斗六警分局呼籲，民眾務必配合防疫相關規定，不要有僥倖心態，現在正處於疫情嚴峻時刻，沒有人能置身事外，惟有全民共同遵守防疫規定，才能早日回歸正常生活。

▲加油站員工請男子配合登記實聯資料，男子卻未戴口罩便下車想跟加油站員工講話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲加油站員工請男子配合登記實聯資料，男子卻未戴口罩便下車想跟加油站員工講話。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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