詭異巧合！台中累計快篩10863人　5人PCR陰轉陽全是泰安學童

▲台中市政府8天來快篩了1萬多人，當中有5人快篩陰性但經過PCR檢測都為陽性確診。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市至27日累計本土確診個案已達72例，市府自19日開始先在平等國小設置快篩站，之後又在市區以及朝陽、泰安附幼等設置前進指揮所，累計8天共計篩檢了1萬863人，經進一步PCR檢測確認5人為陽性確診，巧合的是這5人通通都是泰安學童，分別是3名幼兒園學童、2名國小部學生。

衛生局長曾梓展表示，這5例確實較特別，當初也有請中央看過，其CT值都是介於28到30之間，但中央最後仍判定為確診。這5例分別為案6101(泰安附幼學童)、案6102(泰安國小1年級生)、案6346(泰安幼兒園學童)、案6347(泰安國小3年級生)以及案6351(泰安附幼學童)。

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▲泰安附幼群聚感染關係圖。（圖／市府提供）



泰安國小附設幼兒園於5月24日爆發群聚感染，市長盧秀燕當日立即下令成立前進指揮所，第一波先針對幼兒園師生及家長210人進行快篩，並匡列其他接觸者直接進行PCR檢驗，發現其傳播鍊擴及國小部學童，又重啟前進指揮所，再針對國小部師生及家長246人進行快篩。

市府表示，為求審慎起見，國小部246人在26日再進一步PCR檢驗，結果全數陰性。然而，目前尚有國小部4名學生不願接受採檢，市府已要求進行採檢，如不配合則須居家隔離，全面防堵疫情擴散。