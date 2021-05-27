宜蘭居民聚集確診者家！砸店嗆「害死我們全村」　她揭背後原因

記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭南澳鄉碧候村26日新增母女確診，導致縣府決定全村消毒、針對村民擴大篩檢。事件爆發後，有憤怒的居民到雜貨店叫囂，甚至朝窗戶投擲空酒瓶洩憤，影片隨即引發網友熱議，有人認為「沒有人願意染疫，希望多點關心及體諒」，也有知情者爆料，主要是「確診者自私的行為」，才讓居民如此憤怒。

▲宜蘭碧侯村民不滿案4990自台北返家，讓母親確診為案5974，到場砸酒瓶洩憤叫囂。（圖／翻攝《爆料公社公開版》）

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一名網友26日在臉書分享影片，碧候村村民聚集在雜貨店樓下，其中一人不斷大聲叫囂，喊出「王八蛋！給我下來」、「我們一定會得病」、「你們全家給我出去」及「你們害死我們全村的人」等語，甚至朝窗戶投擲空酒瓶、揚言要放火燒掉房子，完全不顧旁邊街訪鄰居的勸阻，場面相當火爆。

原PO表示，人家（確診母女）也很不願意染疫，現在應該是要共同抗疫吧，村民這樣子去攻擊、去恐嚇又丟酒瓶，真的有點缺德，「應該是要多點關心及體諒。請大家互相勉勵關懷做好防疫措施。加油，天祐台灣」。

▲知情人者曝光真相。（圖／翻攝自爆料公社）

影片分享後立刻引發網友熱議，更有一名疑似知情人者透露，「染疫也許真的不是她們願意，但事情會變成這樣，你們真的不了解，她公司樓下有確診，整棟公司大樓都封，人員需自主隔離14天」。

知情人強調，主要是（染疫女子）不待在台北自主隔離，反而跑回宜蘭老家，加上女子的老家又是經營雜貨店，才會讓大家這麼憤怒，「去年她從國外回來，自主管理也是跑回老家，這次出事了，村民怎麼不會生氣」。

根據中央疫情指揮中心訊息，新增確診女（案5974）為50多歲碧候村居民，她的女兒（案4990）則是於25日確診。案4990之前在台北工作，因為疫情影響19日休業返回南澳鄉，不料因此導致母女雙雙染疫。

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