送包裹忙翻！收貨人卻急問「啊有沒有病毒」　物流傻爆眼：怕還買

▲送貨人員聽到收貨人一句「啊這包裹有沒有病毒？」整個超火大。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「疫情關係，加上最近新聞也有報導，物流業者忙翻天。」一位在物流業上班的男網友日前在臉書《爆怨公社》發文，說他送第一個電商包裹，要通知收貨時，對方卻第一句話先問「啊這包裹有沒有病毒？」聽到這回覆，原PO先是傻眼，接著不禁一把火就燒起來，畢竟送包裹的風險也不小，「你怕還買尛？」

這位男網友文中表示，「今天送一個電商包裹，（收貨人）口頭第一句話就問我『啊這包裹有沒有病毒啊？』。」他當時口頭上回答「這我也不清楚」，但是心裡忍不住「整個火就滾起來了」，不禁在心裡狂批對方，如果會怕為什麼還要買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就提到包裹經手程序，「包貨人員，收貨司機，收貨端理貨人員，送貨端理貨人員，送貨司機，簡單說就是這樣的經手順序，包裹與包裹的碰觸我就也不用多說了。」認為自己要買東西，就要承擔風險，也提醒大家拿到包裹別忘記消毒，「我不是抱怨工作忙，只是想訴說，我們的風險也很大。」

貼文一出，其他網友紛紛留言，「辛苦配送人員了！剛才還在路上看見（都幾點了）加油」、「那我的客戶比你好，他們門口掛著酒精，牌子寫請噴於雙手與貨物上消毒，厲害吧」、「真的，會怕就自己準備好酒精消毒液呀，難道物流業者會跟你說『有喔這包裹有病毒你別拿』」、「辛苦了……講這是什麼幹話。」