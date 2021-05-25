各大電商宅配調整懶人包　萬華全區、板橋、中和停送大家電

▲疫情期間網路購物要注意，各大電商有調整出貨公告說明，像是雙北影響最嚴重的熱區暫停大家電配送。（圖／記者黃可昀攝）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情持續延燒，民眾待在家自主防疫，採買生活物資轉往網路下訂，造成全台網購訂單遽增，影響物流到貨時間，疫情期間無法保證配送時效，而現在針對雙北影響最嚴重的特定地區，大家電要暫停到府安裝服務之外，甚至連醫院周邊也不配送，以下整理各大電商最新出貨調整公告，網購族下單前要多加留意。

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疫情期間因應宅配業者要求，大型家電配送安裝服務將暫緩，暫停配送之區域包含萬華區全區、板橋區及中和區之部分鄰里，暫停服務期間依疾管署公告至5/28止，物流業者將由專人聯絡消費者說明，因疫情之故，時效若受影響，請消費者見諒。

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醫院含周邊無配送，司機將電聯收件人，聯繫momo客服改址配送，包括雙北醫院一律僅配送至收發室；大家電需要到府安裝商品除暫停「萬華全區」，也暫不針對「板橋及中和部分區域」提供配送安裝服務，並於電聯時約定延後配送時間。部分區域暫停超商、myfone取貨服務。

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目前配合的物流於全台皆照常配送，包括萬華、中和等熱點以及醫院周邊也正常配送，僅大型家電等需安裝商品，暫停萬華、板橋、中和、永和、蘆洲等部分地區到府安裝服務，已完成訂購的訂單，物流商將電話聯繫另約可受理安裝日期。

雙北部分地區也暫停配送上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收，或是物流人員配送至收貨地址後，需進行無接觸簽收方式，例如：拍照。

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疫情期間暫停配送上樓服務，民眾需自備簽收用的筆，並配戴口罩，避免與宅配人員直接接觸，如有配置大樓管理，盡量請管理室協助簽收。

大型家電等需安裝商品將暫停萬華區的配送及到府安裝服務，並與消費者約定延後配送時間。部分超商門市配合防疫需求暫停服務，商品無法配送至指定門市時，訂單將直接辦理取消，並主動通知消費者重新訂購。

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物流照常配送，大型家電到府安裝部分，將依供應商規定為主，目前僅部份供應商因為貨量較大，及配送安裝人配班關係，會先致電給部分客戶，約定6月後安裝排程。

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營運模式採轉單給站內廠商，由廠商交給各自配合的物流出貨，因此配送方面依照各大物流業者現況為主，目前據了解因物流塞車，貨件可能出現延遲到貨的狀況。

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目前仍維持正常物流配送時間，部分商品受限疫情影響，到貨時間會略有調整，為配合防疫，多數會採非接觸式，不上樓以管理室取件免簽名方式進行，需簽名部分需自備簽名筆進行。各項出貨資訊調整依官網公告為準。

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大型家電皆由店家安排配送，由於各店家配送方式不同，為配合物流業者，如有配送上的調整，樂天市場將提醒店家於網頁公告說明。