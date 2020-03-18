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別只關注新冠肺炎！台灣「禽流感疫情」連環爆　雞蛋缺貨更嚴重

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今年禽流感疫情從1月就開始爆發，其中雲林多處雞場都傳出疫情。（圖／報系資料照）

▲今年禽流感疫情從1月就開始爆發，其中雲林多處雞場都傳出疫情。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

正當全球都在關注新冠肺炎疫情的同時，禽流感疫情正蓄勢待發，世界各國皆開始出現禽流感疫情，波蘭(H5N8計30例)、保加利亞(H5N8計7例)，而台灣今年目前已累計27例，以H5N2、H5N5為主。動植物防疫檢疫局（防檢局）表示，屏東縣萬丹鄉昨天1處雞場確診為H5N5亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，屏東縣動物防疫所執行該場1萬4171隻雞隻。

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除此之外，月初雲林縣土庫鎮、東勢鄉皆有火雞場、紅羽土雞場確診H5N2亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所各撲殺630隻火雞、7129隻雞隻，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。防疫局表示，近來禽流感疫情主要是因為季節交替，造成家禽免疫力降低，因此更容易感染病毒。禽流感疫情也影響雞蛋供應量，原本已經數量不足的雞蛋，現在恐怕更加缺貨，超市中的雞蛋開始出現供不應求的情況，有民眾就發現全聯的雞蛋貨架上空蕩蕩。

禽流感病毒分為數種，全世界共有9種禽流感病毒有人類確診病例，例如曾引發大流行的H5N1、從2013年到現在都還有病例的H7N9等。但台灣這波疫情的兩種新病毒H5N2和H5N8只會使禽鳥生病，還沒有人類出現症狀的紀錄。不過因為病毒會不停自行重組和突變，突破禽傳人障礙的機率終究不能說是零，所以避免接觸活雞、雞糞、鳥類，同時接觸雞蛋之後要以肥皂清洗雙手，同時徹底煮熟蛋類，直至蛋黃及蛋白都凝固才可進食。

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