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防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級　戮力配合金門縣府防堵

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記者郭世賢／金門報導

大陸「武漢肺炎」疫情持續升溫，全台進入防疫狀態，金門因與大陸地區僅一水之隔，為防疫工作的最前線，肩負著重大的責任。海巡署第十二巡防區指揮部於5日由吳建冠及曾忠智等2位副主任率相關幹部前往金門縣政府拜會楊鎮浯縣長及相關防疫局處，說明目前岸、海巡隊防疫作為並就未來可預期個案研商對策。

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級 戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級，戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

1、如查獲非法入出國案件，涉案人員之檢疫程序及應處作為，將參照小三通入境旅客檢疫標準辦理，並由金門縣疫情指揮中心通報金門縣消防局統一派遣救護車輛載運就醫，戒護工作則由緝獲單位負責；考量現階段防疫人力吃緊，涉案船舶的消毒工作，如為我國籍船舶，將要求船長在海巡同仁監管下完成。

2、金門縣政府為達防疫滴水不漏，已自2月4日起執行小三通「過境旅客不落地」與「定點安置居家檢疫」等措施；另因小三通防疫工作繁重，將請金門縣環保局提供消毒器具供海巡單位協助進行消毒，以防疫病入侵。

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級 戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級。

海巡署第十二巡防區指揮部指出，為有效防範「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情擴散，海巡署已強化各項防疫作為，餘針對小三通客（貨）輪進港人員體溫量測、另提昇各港口安檢及岸際巡邏等境管措施。

第十二巡防區指揮部表示，倘於執勤時發現疑似病例或疫情，將立即通報金門縣疫情指揮中心處理，並同步實施船舶、人員消毒工作，以防範疫情入侵。未來更秉持「寧願多做、不可少做」、「做好長期抗戰的準備」、「以最嚴謹的態度面對疫情」及「用最高標準執行勤務」等4項原則戮力執行防疫工作，

第十二巡防區指揮部呼籲民眾如發現疑似病例或疫情，應儘速通報衛生福利部疾病管制署臺北區管制中心：082-375-600；另有發現越界中國籍漁船作業跡象時，可撥打海巡署118免費專線，將立即派遣巡防艇前往處置，絕不讓疫情有一絲入侵的機會。

金馬澎海巡鐵三角：https://www.facebook.com/CGAKMP/

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級 戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級 戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 防範武漢肺炎！海巡防疫戒備全面升級 戮力配合金門縣府防堵。（圖／記者郭世賢翻攝）

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