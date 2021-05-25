訂單塞爆！momo送貨調整「醫院無配送」移除了　最新7公告曝光

▲配送調整作業通知有異動。（圖／翻攝自momo購物網APP）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《疫情讓訂單塞爆！momo宣布6項送貨調整 醫院周邊全不送、超取暫停》，針對原先調整的說明，其中一項是「醫院含周邊無配送」，不過就有網友在當（24）日晚間發現，momo似乎取消了該項規定，僅有暫停配送至萬華全區、板橋及中和部分區域。

momo購物網24日表示，因應疫情警戒與配合物流防疫措施，即日起針對物流配送流程進行調整，包含全台醫院含周邊無配送、大型家電暫停「萬華全區」及「板橋、中和部分區域」配送安裝服務，後續若有更新調整，將於會員中心公告更新，若有造成不便尚祈見諒。

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原先的配送作業調整通知中，有寫道「醫院含周邊無配送，司機將電聯收件人『聯繫momo客服改址配送』」。消息曝光後，引發網友正反聲浪，有些人認為「這樣會讓醫護處境會更為艱難」、「醫護錯了嗎？住醫院附近錯了嗎」；也有些人認為「支持！配送人員最近很辛苦」、「我覺得不要罵網購業者，不送的應該是貨運」。

不過事後，就有網友在同（24）日晚間注意到，配送作業調整通知的第2項「醫院含周邊無配送」已經移除了，僅有暫停配送至萬華全區、板橋及中和部分區域。網友則紛紛留言回應，「辛苦物流業者了，互相體諒」、「可以理解」。