女子收到詭異包裹打開一看「尖叫扔地板」：是在咒我死嗎？

▲住在重慶的梁小姐給網店負評，遭客服寄壽衣報復。（圖／翻攝看看新聞）

記者魏有德／綜合報導

住在重慶的梁小姐近日收到一條取貨通知，即便她確認沒有網購商品，仍然好奇將包裹取回。回家後，梁小姐將包裹打開一看，把她嚇得呆在原地，尖叫著把東西扔到地板上，隨即跑去附近的派出所報案。原來，梁小姐收到的是兩套紙衣（壽衣），讓他不禁回想，「最近有得罪什麼人？是想咒我死嗎？」

▲梁小姐打開紙盒，看到上面寫的商品名稱，嚇得將包裹丟在地板上。（圖／翻攝看看新聞）

《都市生活網》報導，收到裝有壽衣的包裹時，上面寫明詳細的住址和電話，梁小姐肯定是認識自己的人寄來。當她查看快遞訊息時，梁小姐才驚覺，前段時間和一個網店客服起了矛盾。

據了解，梁小姐此前在網上購買皮膚藥膏，使用之後發現藥膏沒什麼效果，便向店家申請退款及退貨，同時她還將自己的感受寫進評價，就是這個差評，讓她遭到了這家網店客服的辱罵。

當時這名客服辱罵梁小姐不要臉，用了藥膏退了款，還給了負評。梁小姐沒有多加理會，直接投訴這位客服，如今發生這起事件，讓梁小姐懷疑是這位客服借機報復，透過梁小姐留下的地址寄紙衣詛咒她。

經過相關調查，這兩套一紅一黑的紙衣確實是這位客服心生不滿而寄出，該網店也將這位客服辭退。不過，梁小姐仍覺得應該讓這位客服道歉，畢竟自己被他買的東西嚇得好幾天不敢睡覺，心理受到很嚴重的創傷。