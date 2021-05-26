警防疫分流打假球！多縣市警局強迫警員請休假　遭批剝削！

▲臉書靠北警察26日傍晚PO出各縣市警局分流作業扣基層假的防疫亂向。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻、臉書「靠北警察」26日傍晚6點有基層警員反映目前包含雙北市及部分縣市警局都開始有「分流上班強迫警員請休假不然扣錢」的惡劣管理現象，包含雙北市、臺中、臺南、苗栗、宜蘭、南投警局都開始要求基層警員分兩組上班，但分流拆班在家警員卻得自己請假請補休，甚至要求扣加班時數。

▲臉書靠北警察26日傍晚PO出各縣市警局分流作業扣基層假的防疫亂向。（圖／翻攝臉書）

這起今晚PO在臉書「靠北警察」貼文引發基層廣泛討論，認為全台基層警員認真拚防疫，配合政府分艙分流上班防疫措施，卻遭分局主官要求請個人休假或者扣超勤加班費「道理何在？」

▲臉書靠北警察26日傍晚PO出各縣市警局分流作業扣基層假的防疫亂向。（圖／翻攝臉書）

基層警抱怨「分流隔離要自己請休假」「工作與確診者接觸要自費快篩」但外勤基層警員最缺的疫苗、防疫裝備永遠不夠，再繼續剝削基層警員「是不是要叫外勤警捐薪捐器官啊？」

這則貼文引發上百基層警員熱烈討論，留言串回報包含台北市、新北市、台中市、台南市、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣警局都有類似強制警員請補休假、抵用超勤的離譜狀況，甚至北市某分局為了實踐警員分艙分流上班，推出要警員上15天休15天另類無薪假的離譜制度。

基層警員紛紛自嘲「只許長官督勤報超勤，不許基層分流請病假」「還有電梯只能給內勤用的分局，患難見獸心」「吃假亂象人事室要不要查」但包含刑事局及全國外勤基層都出現居家辦公、分流上班要倒貼自己休假的離譜情事，隨著警方支援防疫工作日益繁重，爭議分流勤修制度，不啻讓基層警員工作士氣雪上加霜。

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