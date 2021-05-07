「以為8+9在叫囂！」輾腳警怒提告　學長傻眼嗆丟臉：誰挺得下去

記者曾筠淇／綜合報導

桃園莊姓交警去年6月時，誤認禮讓來車的黃男違停，於是上前示意駛離，怎料左腳意外被輾過，即便對方不斷道歉，也願意賠償，但事後他仍提告對方肇逃。影片曝光後，就連學長也看不下去，忍不住發文痛批，他還以為是8+9在路上叫囂，「誰挺得下去？」

該名警察在臉書粉專「靠北警察」上，寫了一篇「給桃園腳痛隊學弟」的文章，直指莊男乾脆佛系上班就好，要不是有穿制服，不然他還以為是8+9在路上叫囂。他認為，警察在執法時本來就會遇到各種狀況，但是無論如何，都應該讓思維保持清晰，「用專業跟法令維護面子，而不是用怒氣。」

「民眾拿手機對著你錄影都能跩成這樣，代表你言詞應對、表達能力真的神爛！」學長繼續痛罵，認為連攔車都被壓到腳了，代表莊男根本沒在理會所謂的安全距離，這樣「誰挺得下去？」

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▲學長怒發聲。（圖／翻攝自Facebook／靠北警察）

學長表示，真的不要抱怨為何長官要訂定一堆細瑣的規定，要怪就怪莊男這種敗光信任的豬隊友。他也無奈稱，最可憐的就是派出所了，被叫來支援看這種情況，翻白眼實在不為過，因為真的「下西下僅」（丟人現眼）。

「真的可憐！」學長也說，警察的形象和尊嚴，都是靠大家平時默默付出專業時所建立的，結果現在卻有害群之馬，「再多幾個8+9學弟的畫面流出，可能連分局長都要去搬水溝蓋撈尊嚴了。」

貼文一出，不少網友都留言回應，「這次真的挺不下去」、「警界老鼠屎快滾」、「腳痛隊」、「警察的好形象一夕間，全被搞砸了」、「你們學長能不能電一下」、「全程看完覺得真是警校畢業的嗎」、「終於有警察也看不下去了」、「不適合還是離職的好」。