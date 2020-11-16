高雄防警酒駕新招？請家人「簽回條」繳回　網虧：蓋好寶寶章

▲網友曝前鎮分局要求員警家屬簽回條 。（圖／翻攝《靠北警察》）

記者洪靖宜／高雄報導

有網友於臉書社團《靠北警察》貼出文章投訴，高雄前鎮分局督察組近期製作一份「給家人的一封信」，內容主要針對近期多起警察交通事故及酒後駕車事件，所會觸犯的法條及處分做說明，但最下排還有「眷屬共同防制酒駕連署書」，要求警察家屬簽署，並還得繳回，如家屬不願簽署者，還要實施家訪了解原因，此份回條曝光後也讓網友傻眼。

臉書社團《靠北警察》有網友投訴，高雄前鎮分局督察組為配合警察局督察室協請家人共同防制員警酒後駕車工作，特別製作「給家人的一封信」，內容主要針對近期多起警察交通事故及酒後駕車事件，所會觸犯的法條及處分做說明，但最下面還特別用分隔線寫上「眷屬共同防制酒駕連署書」，必須填上哪一所、哪一位警察同仁的親屬，還得簽上名字，要主管將信件列印下來，每位同仁一張，將所屬單位同仁姓名逐一填寫於左上角後，請同仁攜回轉交家人查看。

▲回條最下方要求家屬簽名還得將回條繳回 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

督察組解釋製作這一封信的目的，主要是希望同仁家屬能夠協助分局，以親情勸說方式提高警惕叮嚀功能，請家人看完內容後，簽署下方的共同防制酒駕連署書，並將聯單撕下後收回，由各主管收齊後回繳督察組彙整。如家人無意願或不願簽署者，煩請各主管協助勸說，甚至還要實施家訪了解無意願的原因，並做成紀錄，連同已完成的連署簽名聯單，送回督察組彙整。

這讓不少網友傻眼，紛紛留言：「所以這是要家屬連坐法嗎？再有喝酒要連家屬一起處罰嗎？不然簽這個有什麼意義？別再做些沒意義耍猴戲的事了好嗎？」，還有人反諷說：「訂這個政策的，嚴重懷疑入錯行，應該去當幼兒園老師」、「簽完名記得繳回督察組蓋好寶寶章喔」，一面倒認為簽署沒意義，員警應對自己負責。

▲前鎮分局副分局長黃元民出面說明回條用意是希望家屬能一同協助防制酒駕 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這份回條從11月11日開始發送，目前還沒回收，前鎮分局解釋，是為防制員警酒駕，給同仁家屬的一封信，由於員警酒駕大多都發生在休假時間，希望家屬能一同配合協助，也讓家屬知道處罰規定已經修改為2大過免職，影響之大，也嚴重影響到家庭生活，沒有強迫性，意在與家屬共同努力，未來還會繼續實施，希望能達成全面零酒駕。