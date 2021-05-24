讓員警送觀旅局公文？南市府：誤解了...防北部色情業南竄

▲臉書《靠北警察》有網友PＯ文指台南市趙副市長在防疫期間涉嫌濫用警力，觀光旅遊局的公文竟然全部丟給警察送，趙卿惠副市長否認。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

臉書《靠北警察》有網友PＯ文指台南市趙副市長防疫期間涉嫌濫用警力，觀光旅遊局公文竟然全部丟給警察送，質疑警察的命比較賤嗎？副市長趙卿惠否認叫警察送公文，她說係因情資有北部色情業者南竄南部，為防色情業成防疫破口，請經發局、觀旅局、公務局會同警察局查獲查緝違法經營。

靠北警察臉書有網友PＯ文指：「怕危險請警方到場維安全也就算了，請問觀旅局人員為什麼可以不用到場？眼下警察已經為了防疫工作露在高險之中，但卻一直感受不到哪個地方首長有像要求警察一樣，要求其他各局處共體時艱，難道是警察的命比較賤嗎？黃偉哲市長您說挺警察，應該不是挺假的吧？」

台南市警局說明指出：一、有關臉書靠北警察（#1087則）中寫道，台南市警局協助觀光遊旅局（以下簡稱觀旅局）送達公文案，案係因觀旅局為杜絕在八大行業在防疫公告停業期間，相關從業人員利用台南市旅館做為暗營陪酒、性交易、色情按摩營業場所，成為防疫破口，故由觀旅局發文要求旅館業者告知如有查獲違反相關規定，將處以斷水斷電、停業等處罰之行政效果。

二、本案協助送達除可宣誓市府防疫之決心外，警察同仁於執行送達時，再次直接約制旅館業者，除可增加警察同仁在防疫期間執行相關措施的強度及正當性，對於屢次違犯規定、無視警察公權力的業者亦可發揮強大嚇阻作用，以有效達成防疫任務。方仰寧局長亦於5月21日視訊會議轉達前述用意，並於24日早報再次要求各幹部，再向基層警察同仁說明此一舉措的功能及重要性。

市警局指出，站在防疫跟治安的角度，是要去告誡這些業者在防疫期間一定要遵守防疫規定，對於萬華區偷跑南下來接客的，一定要舉報，也不要去從事色情非法交易或有群聚消費行為等情事，防疫視同作戰，需要全民共同努力，警察站在治安及防疫的第一線非常的辛苦，但為了防疫及治安，維持社會的穩定及保護民眾更是責無旁貸，希望大家能共體時艱

趙卿惠副市長24日上午在台南市防疫記者，針對此事親上火線說明，係因媒體報導及情資，有北部色情業者流竄南部，疑利用出租套房、賓館、旅社繼續經營色情行業，可能會造成防疫破口，所以請市府經發局、觀旅局、工務局、警察局等單位聯合稽查查緝，杜此歪風，並無叫警察送公文，應是員警誤解。

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