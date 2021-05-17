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警署「重獎」查外勞遭基層諷會中獎　移民署：防疫為重暫緩查緝

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

近日來因全台新冠肺炎疫情吃緊，各公務機關業務緊縮，但今天臉書「靠北警察」反映警政署國際組要求各警察機關加強協尋轄內陪侍小吃部、護膚店經營色情場所外籍移工、新住民，並可獲重獎，結果遭基層貼上專責查緝逃逸外籍移工的移民署內部會議紀錄資料打臉。

▲臉書靠北警察網頁PO出警政署查緝外勞命令遭到基層撻伐痛批罔顧人命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲臉書靠北警察網頁PO出警政署查緝外勞命令遭到基層撻伐痛批，根本罔顧人命。（圖／記者張君豪翻攝）

原來移民署全力配合防疫政策「將避免主動查處作為」警政署遭基層警員譏諷「把移民署暫緩的業務搶過來做！」痛批罔顧基層外勤警員染疫風險。

但移民署在傍晚發布新聞澄清，署方表示從5月15日起雙北市升級疫情警戒至第三級，移民署即規劃「曾經出入萬華或周邊地區外籍人士安心採檢防疫專案」，搭配雙北快篩檢疫站，鼓勵有疑似症狀之外籍人士出面就醫篩檢。

17日上午移民署長鐘景琨拜會警政署署長陳家欽，兩署聯合發表聲明，呼籲有染疫症狀逾期外籍人士出面採檢就醫，現階段兩署將共同至外籍人士易聚集熱區以宣導方式進行，鼓勵疑似染疫外來人口順利就醫。

移民署表示：日前施行「外籍人士安心採檢防疫專案」是針對4月21日後曾出入萬華周邊地區外籍人士，合法入台或失聯移工、有疑似染疫症狀都可儘速到北市「聯合醫院中興院區」、「和平院區」、「西園醫院」、「剝皮寮」、「青草廣場」及新北市「板橋院區」等快篩站篩檢。

移民署強調，外籍人士或滯留移工透過上述快篩站檢疫將採取「不收費、不通報、不查處」方式過濾疫情，就醫資料亦不會通報警政及移民等治安機關，希望藉此鼓勵滯留雙北市有症狀的外籍人士出面受檢。

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