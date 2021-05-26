看見暖心警此善舉　黃家齊感動捐口罩1萬片、乾洗手500瓶

▲黃家齊（右）捐防疫物資。（圖／黃家齊服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

看到暖心員警自掏腰包買口罩送街友，桃園市議員黃家齊感動之際，26日捐贈醫療口罩1萬片，交由市府社會局協助派發提供桃園市街友使用。另外，有感第一線員警同步配合防疫，工作量極為繁重，執勤又必需接觸人群，黃家齊也捐助市警察局桃園分局美琪乾洗手500瓶、美琪抗菌洗手乳60瓶及電子口哨等相關物資，以加強防疫措施。

黃家齊表示，本土疫情確診人數持續攀升，使全民防疫的任務益顯重要。因此，今天這項支援前線的捐贈是拋磚引玉，希望能集合更多社會力量，共同迎擊病毒，「因為抗疫要齊心，警消醫護人員已為大家勇敢站上第一線，我們也不能置身事外。」

由於，市府已自5月20日開始正式依傳染病防治法第70條，針對出門未戴口罩者進行取締及裁罰。但基層員警在執勤時，仍會發現部分民眾在經濟因素下，無口罩配戴、更換的情況。他也觀察到第一線暖心員警會自掏腰包提供弱勢民眾口罩應急，為了對於員警的善心致敬，加上身為社會一份子的責任，才會決定購買防疫物資送至警察局、社會局，讓第一線員警能安心執勤、讓弱勢族群能有更充分的防護。

而目前社會局也已經對桃園市各個轄區進行街友的列冊、管理，清查共計216名街友，由社會局派員定期發送口罩等防疫物品。黃家齊也呼籲，隨著疫情不斷升溫，大家更要彼此互助合作，用善意取代歧視，才能共同挺過艱難的疫情時刻。

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