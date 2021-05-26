台東新增1確診足跡曝　27日起太麻里及金峰兩鄉提早啟動快篩

▲▼饒慶鈴今日召開疫情說明會，並公布案6105足跡圖。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東今(26)日新增1例確診者，縣長饒慶鈴表示，過去兩天已經指示環保局針對太麻里及金峰兩鄉進行全面清潔消毒，自明日起將於兩鄉提早啟動快篩。縣府也在全縣增設快篩站，自5/28起開放民眾前往快篩。

饒慶鈴今日召開疫情說明會，指出案6105(50多歲、女、金峰鄉籍)於5/15參加林家小館聚會，5/16晚間與5468及北部確診案3419一起參加聚會，5/19出現咳嗽、發燒症狀，其餘生活大致規律，多往返住家、工作場所及購物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

饒慶鈴表示，由於今日確診個案及累積匡列人數多為太麻里及金峰鄉民，因此即時協請國軍化學兵支援，明(27)日9點開始針對金峰鄉與太麻里分組清消，在全鄉各村進行地毯式消毒。縣府也立即於太麻里衛生所、金峰新興活動中心設立快篩站，明日起即可開始篩檢，請足跡重疊但沒有被匡列的鄉親前往篩檢；若為匡列者，則請遵守一人一戶居家隔離14天之規定。 縣府及早統整防疫醫療資源，縣內負壓病床共17床已於5/17啟動備用，第一階段專責病床30床也於5/21全數啟用，未來若有需要，相關醫院也皆準備好啟動清床。目前防疫旅館68間，未來也預計擴充並持續招募中。

衛生局表示，除了太麻里與金峰鄉明日快篩開跑，縣內其餘11個衛生所(蘭嶼、綠島提供PCR篩檢及關山衛生所除外)，明日起即可撥打衛生所電話預約，5/28開始進行快篩，各所限額一天15劑。衛生局也強調，篩檢對象限出現新冠肺炎相關症狀且符合條件者，沒有症狀或沒有危險接觸史暫請珍惜資源。

►限量捕蚊燈



►二手票券豐富你的生活

