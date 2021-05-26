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柯文哲不忍了！「嗆美國、砲中央」金句狂炸　網推爆：這場聽到想哭

記者邱晟軒／綜合報導

台北市長柯文哲今（26）日在防疫記者會上針對疫苗議題，先是將砲口瞄準美國政府「萊豬吃了、軍火買了，台灣才死11人，不算多？」更對中央喊話，「明確講疫苗什麼時候來，不然北市府逼到沒辦法，只好自謀生路」。記者會結束後，立刻掀起PTT鄉民狂讚，「這才是記者會該有的樣貌」、「今天這場聽到想哭！」、「真CDC指揮官！」

美國在台協會處長酈英傑今上午在離任記者會上表示，台灣確診人數相比全世界仍算低，而周圍的鄰近國家近期也有疫情升溫的現象，至於美國要釋出的疫苗，派送標準仍在擬定，會考量接受方的確診率、接種比例、醫療體系的量能。

▲▼柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

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▲柯文哲主持26日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

對此，柯文哲在防疫記者會上表示，身為一個台北市長，不願意批評另外一個國家的大使，但是「萊豬也吃了，軍火也買了，啊所以呢？他（酈英傑）的意思是說，你們才死11個而已，不算多。」

而針對疫苗短缺問題，柯文哲向中央喊話，作為一個醫學專家，我明白跟你講，如果按照這情形拖到9月初，且6、7、8月都是這樣的局面，且要知道這幾乎是維持自動自發封城，而一旦解封，感染數字一定爆發，會一路死下來，「你就講清楚，疫苗到底何時來？」

提到國產疫苗進度，柯文哲更指出，日本、韓國都沒辦法自行生產，不是懷疑國產的不行，而是台灣是國際孤兒，國產疫苗很難在短期內拿到國際認證。他話鋒一轉提到，北市府若被逼到沒辦法，沒有明確答案的話，「當然只好自謀生路」。

而對於何時能看到解除三級警戒，柯文哲直言，短期內看不到解除的可能，若要更積極解除，大概只有2方法，一個是比照極權國家「硬封城」，「全部不准動，三週公共運輸全部停掉，快篩陽性全放在集中營裡面」，另外一個方式則還是打疫苗，這才是真正的解決辦法。

對於柯文哲在記者會上的表現，批踢踢鄉民刷爆留言狂讚，「阿北霸氣」、「阿北真CDC指揮官」、「阿伯又講真話了，時中只會哭」、「今天這場聽到想哭」、「這才是記者會該有的樣貌」、「對比中央的官腔記者會，整個心酸」、「推柯p才是指揮官！」 

▼對於柯文哲記者會的表現，鄉民狂讚。（圖／翻攝自PTT）

▲對於柯文哲記者會的表現，鄉民狂讚。（圖／翻攝自PTT）

▲對於柯文哲記者會的表現，鄉民狂讚。（圖／翻攝自PTT）

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