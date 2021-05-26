高雄按摩師父子確診　高市府：「這3類對象」可快篩

▲高市府祭出3類對象提供快篩服務 。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市政府26日召開防疫會議記者會，公布新增2例確診病例為60多歲按摩師和其父親，由於按摩師在14日發病後，曾到醫療院所就診高達10次，對此，市長陳其邁也宣布，具雙北旅遊史、串門子燒烤店相關者以及社區診所病患有疑似症狀者，可提供快篩服務。

高雄疫情緊扣雙北旅遊史、萬華茶室活動史，包括仁惠醫院1名行政人員、1名女護理師感染，感染源頭與萬華茶室有關；另串門子燒烤餐廳群聚，造成8人染疫，風暴起因也與新北67歲男曾到萬華茶室消費有關。

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另外，高雄26日新增按摩師父子確診，其中兒子14日線上呼吸道症狀後，曾到診所、社區醫院就診高達10次之多。

▲案5888在14日發病後，曾到醫療院所就診高達10次之多。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府26日召開防疫會議記者會。（圖／高雄市政府提供）

以上述種情況來說，高雄市政府就針對3類對象提供快篩服務，包括5月1日有雙北旅遊史民眾，出現疑似症狀者；與串門子燒烤店相關者，還有曾在社區診所看病患者，若在7天內因呼吸道症狀看診2次以上，有特定風險地區或地點活動史，可經醫師轉檢或快篩。

至於漢神巨蛋8樓山頂鳥櫃姐染疫，遲遲查無感染源。不過陳其邁26日在防疫記者會上帶來好消息，他表示，這名櫃姐第一次採檢CT值30，後經二採、三採、四採，結果都是陰性，再拿第一次採檢的檢體複驗，結果也是陰性；再加上櫃姐所匡列的相關接觸者，採檢結果也都是陰性，經指揮中心判定後，宣布本案排除確診，因此這名櫃姐以及相關匡列者即刻起解除隔離。

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