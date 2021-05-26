快訊／高雄按摩師就診10次才確診　疑打牌群聚！2牌咖快篩陽性

▲高雄市政府26日召開防疫會議記者會。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市26日新增2例本土確診病例，個案為案5888按摩師及案5889，兩人為父子關係，為一起家庭感染。經疫調發現，按摩師曾多次到友人家打牌，其中有2名牌友快篩陽性，不排除為感染源，另外，他在發病後前後出入醫療院所10次才通報，接觸公眾場所眾多，初步統計2案接觸者119人，仍陸續匡列中。

衛生局指出，案5888為60多歲男性，在左營區從事按摩業，有高血壓病史。11日、16日與19日曾到鳳山友人家打牌，統計牌友有10人，其中有疑似個案，2人快篩結果呈陽性，但仍需PCR檢測。

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▲高雄市26日新增2例個案，為父子關係。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，按摩師在14日出現上呼吸道症狀，15日、18日、21日、22日有到某診所看診，18日、21日也有到區域級醫院會診，24日自行就醫採檢，25日確診，現於負壓隔離病房治療中。

經疫調發現，按摩師出現症狀前，11日曾到前金區「杏一藥局大同店」，13日到鳳山區「寶雅青年店」消費，13日至15日都有到左營區按摩店上班；發病後，15日還有到鳳山大潤發、五鮮級平價鍋物消費，18日、23日足跡也涉及鳳山區多那之鳳山青年店，20日下午則是到三民區「大樂購物中心」的丸龜製麵用餐。

23日中午，按摩師到鳳山區「大樹藥局鳳山青年店」，21日中午和父親到三商巧福三多店用餐，23日則是到小北百貨購物，24日下午又到福德黃昏市場，個案初步匡列接觸者52人，包括媽媽、妹妹以及房客。

▲▼案5888為按摩師。（圖／高雄市政府提供）

另案5889為80多歲男性，有高血壓病史，是按摩師的父親，兩人雖不同住但互動密切。他在23日出現咳嗽症狀，發病後則足跡涉及「民興早市無招牌紅豆薏仁粥」、苓雅區「三和市場」以及前鎮區「高賓傳統美食早餐店」，25日由衛生局安排至醫院採檢確診，個案初步匡列接觸者67人。

▲按摩師父親與兒子互動密切也被傳染。（圖／高雄市政府提供）

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