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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈富雄揭台灣有20個管道要引進BNT疫苗：但陳時中、總統府全回絕

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣本土疫情大爆發，目前國內疫苗短缺加上接種率低，釀防疫破口原因之一，而到底是否採購由上海復星製藥集團代理的德製BNT輝瑞疫苗，也成近期話題焦點。不過，前民進黨立委沈富雄加碼踢爆，起碼有20條輝瑞疫苗買方爭著要賣給台灣，且大概一半不須經上海復星，但衛福部長陳時中、總統府卻以「我們買夠了」全數回絕，讓他直批，「到底在幹什麼啊」。

「我已經忍很久了，今天已經到了臨界點，我真的要揭發疫苗的事情，」沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》上表示，沒有一個人說台灣疫苗足夠，且其實台灣不是買不到疫苗，而是我們不願意買。

沈富雄透露，他到今天才知道，聽說輝瑞疫苗起碼有20條線爭著要賣給台灣，所以我們的門口就擺著20條線，都是要推銷輝瑞疫苗，雖然這裡面可能有騙子、水貨、黑貨、爛貨、地下貨或過期貨，但是他認為起碼有一半是可以購買的，而價錢比當初前行政院長林全代表東洋要賣給政府的31塊美金售價還便宜，不僅如此，起碼大概有一半是不需經過上海復星製藥，「因為我們看到那個，我們就不要了」。

沈富雄繼續說，現在有好幾條線是不需要經過上海復星的都非常理想啊，而且只要我們跟對方簽約，20天內就開始啟程，貨就送來了。他再踢爆，「我知道這些有一部分的線，有的甚至還是相當的黨政高層，有的甚至在做很大都市的市長，代表這一條線」，經過他們一路搞，搞到最高層了，但包括陳時中、總統府等最高層，卻以｢我們買夠了，我們夠了，我們不需要再買」回絕每一條線。

沈富雄痛批，「到底在幹什麼啊」，他可以想到的理由是政府想要保護國產的疫苗，因為國產疫苗快出來了，所以把輝瑞疫苗按下，等國產疫苗趕上；另者則為可能是某些人有特別利益，若買了輝瑞這些會讓這些人無利可圖，但這樣就更可惡了。

沈富雄再罵中央，你要告訴大家，到底我們疫苗夠不夠，若真的夠，那什麼時候到？為什麼線明明有那麼多疫苗要賣給我們 ，為什麼我們都不需要？這是一個很大的問題。

沈富雄還撂狠話，「我今天在這裡，都沒有完全講得很清楚，我是給你一個警告，因為我不好意思跟你們翻臉，你知道，那但是我不願意翻臉，你曉得，沈大老不翻臉是很少見的。」

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