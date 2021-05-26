快訊／離島也破功！連江縣出現1本土確診 記者林昱萱／馬祖報導 新冠疫情升溫，今日又新增302例本土個案，另有校正回歸本土個案331例，總計635例。確診個案中新增11例死亡，而其中馬祖連江縣也爆發一名確診個案。 [廣告]請繼續往下閱讀... ET快訊 為警哽咽原因曝！ 陳時中批：不戴口罩被抓還要「罵罵號」 累計+633確診 一張圖看台灣最新狀況！外島也淪陷 台積電最大工程包商 中鼎集團「7員工確診」 「外出沒戴口罩」直接罰 陳時中：只有2類人例外 今331例校正回歸「5／19破500例」 各縣市分佈曝光 陳時中宣布「防疫強化5大措施」！禁婚宴、公祭 餐飲禁內用 快訊／今增11死亡創單日新高！ 半個月來已34死 快訊／離島也破功！連江縣出現1本土確診 三級警戒「防疫強化」！陳時中：不戴口罩「不勸導」直接罰 快訊／增302例本土「各縣市分佈曝光」 新北152例最多 快訊／增11死！今633確診「302例本土＋331例校正回歸 LIVE／全台疫苗荒！ 陳時中最新說明 LINE瘋傳「輝瑞疫苗團」！爽玩美西「21天行程」 網揭殘酷 北市第一間！這學校取消期末考 成績計算方式曝 分享給朋友： 追蹤我們： 新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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