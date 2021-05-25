全球2021確診數「超越2020年」　美媒點名台灣：確診數破紀錄增長

▲印度新冠死亡數突破30萬大關，總確診人數則逼近2700萬人，是目前全球疫情中心點。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

世界衛生組織2020年定調全球新冠疫情大流行，秘書長譚德塞24日表示，今年通報染疫病例數已超越2020年全年，死亡人數將於數週內超越去年總數。依據美媒CNBC整理，除了印度之外，尼泊爾、阿根廷、台灣等國家目前的確診數也正以破紀錄的速度增加當中。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）24日出席第74屆世界衛生大會開幕致辭時表示，如今全世界疫情處境仍相當危險，且全球75%的疫苗劑量僅掌握在10個國家手中，此種「不公」的狀況導致疫情不斷蔓延，呼籲疫苗要公平分配，目標今年9月要為世界各國至少10%人口施打疫苗。

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／路透）

此外，譚德塞也說，今年通報染疫病例數已超越2020年全年，死亡人數將於數週內超越去年總數，且自疫情大流行以來，至少有11.5萬名醫療從業人員死於新冠。

依據統計，全球累計1.65億人確診新冠、350多萬人染疫身亡，而印度是目前全球疫情爆發中心點。但CNBC指出，印度並非唯一一個疫情惡化的國家，依據約翰霍普金斯大學統計，從拉丁美洲的阿根廷到亞洲的尼泊爾、台灣，過去幾週染疫數均出現創紀錄的成長。

台灣

台灣在疫情再度爆發之前，是全球抗疫前段班國家，截至4月底之前，只有1128人染疫、12人死亡，但過去一週的每日新增確診數超過200例。儘管此一數字遠比其他國家地區低得多，但這對台灣來說是個破紀錄的數字。

▲台灣疫情再度爆發，各縣市紛紛設立快篩站。（圖／路透）

在這次疫情爆發之前，台灣日常生活基本上保持正常，但在4月放寬航空公司機組人員的檢疫要求之後，接連爆發本土感染個案，此後，台灣接連實施新一波社交距離規定，限制聚會人數、加強邊境限制。部分媒體把疫情再度爆發的原因歸咎於台灣太過自滿。

台灣是全球疫苗接種率最低的地區之一，如今正努力加大疫苗施打力道。依據衛生福利部疾病管制署25日官網數據，台灣累計5456人確診、35人死亡。

尼泊爾

面對新冠疫情，與印度接壤的尼泊爾現階段醫療衛生系統不堪重負，氧氣及新冠疫苗雙雙短缺。截至5月23日，尼泊爾累計51.3萬人確診、至少6300人死亡，僅7.3%人口接種一劑新冠疫苗。

▲尼泊爾必須面對的除了疫情之外，還有嚴重匱乏的醫療資源。（圖／路透）

NBC News報導指出，當地許多人把確診數激增的困境歸咎於自印度返國的移民工人，因印度部分地區為了遏制疫情蔓延實施防疫封鎖，導致許多失去工作收入的尼泊爾人返國。

依據統計，尼泊爾4月上旬的單日染疫數不到200例，到了5月中旬出現單日9300人染疫的創紀錄新高。

阿根廷

阿根廷新冠疫情不斷惡化，醫療體系瀕臨崩潰，3月初單日確診數在5000例以下，但上週卻出現單日3.9萬例的歷史新高，死亡人數同樣飆增，上週出現一天744人病逝的紀錄。

阿根廷政府為了防疫實施新封鎖措施直到5月底，關閉學校及非必要企業，並禁止社會、宗教活動及體育賽事。截至5月23日，阿根廷累計350萬人染疫、7.4萬人死亡，約19.25%人口接種至少一劑新冠疫苗。

▼ 阿根廷實施防疫封鎖措施淪空城。（圖／達志影像／美聯社）

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