印度慘淪新冠煉獄！現代汽車遭勞工抗議...決定有薪假「停工5天」

▲印度新冠感染規模激增，汽車製造商設於當地工廠被員工要求停工。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度近來深受新冠變種病毒侵襲之苦，南韓現代汽車決定，將命令位於泰米爾納德邦的汽車工廠停工5天，從本月25日開始，為有薪假。此次現代汽車的決定，乃源自於數名勞工連日來抗議爭取停工。

根據《路透社》報導，隨著印度確診比率激增，汽車製造商雷諾、日產汽車、現代汽車面臨停工危機，因為泰米爾納德邦當地的勞工預計將於26日起發動一連串罷工，他們認為自己工作上的安全並未獲得保障，其中現代汽車做出決定，將位於該邦的工廠停工5天。

現代汽車印度籍員工工會主席E. Muthukumar透露，「在發生2名員工染疫、死亡之後，勞工們表達對於生命安全的擔憂，對此管理高層決定同意暫時關閉工廠。」

此波動盪突顯出，在印度大規模新冠染疫流行潮中，在當地設廠大企業的無奈，即使印度身為全球新冠疫苗重要出產國之一，卻依舊面臨疫苗短缺、醫療量能嚴重耗盡，衛生系統不堪負荷。

另外，日產汽車同樣位於泰米爾納德邦的工廠勞工，同樣也發生大規模罷工，他們在公聽會上控訴工廠未如實遵守社交距離規範。日產汽車針對該說法提出反駁。

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