　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度慘淪新冠煉獄！現代汽車遭勞工抗議...決定有薪假「停工5天」

▲▼印度新冠感染規模激增，汽車製造商設於當地工廠被員工要求停工。（圖／路透社）

▲印度新冠感染規模激增，汽車製造商設於當地工廠被員工要求停工。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

印度近來深受新冠變種病毒侵襲之苦，南韓現代汽車決定，將命令位於泰米爾納德邦的汽車工廠停工5天，從本月25日開始，為有薪假。此次現代汽車的決定，乃源自於數名勞工連日來抗議爭取停工。

根據《路透社》報導，隨著印度確診比率激增，汽車製造商雷諾、日產汽車、現代汽車面臨停工危機，因為泰米爾納德邦當地的勞工預計將於26日起發動一連串罷工，他們認為自己工作上的安全並未獲得保障，其中現代汽車做出決定，將位於該邦的工廠停工5天。

現代汽車印度籍員工工會主席E. Muthukumar透露，「在發生2名員工染疫、死亡之後，勞工們表達對於生命安全的擔憂，對此管理高層決定同意暫時關閉工廠。」

此波動盪突顯出，在印度大規模新冠染疫流行潮中，在當地設廠大企業的無奈，即使印度身為全球新冠疫苗重要出產國之一，卻依舊面臨疫苗短缺、醫療量能嚴重耗盡，衛生系統不堪負荷。

另外，日產汽車同樣位於泰米爾納德邦的工廠勞工，同樣也發生大規模罷工，他們在公聽會上控訴工廠未如實遵守社交距離規範。日產汽車針對該說法提出反駁。

宇宙人外信》

：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／蔡英文稱買3千萬劑疫苗　柯文哲「一句話」回嗆點出關鍵
台中泰安附幼風暴擴大8確診！　美樂地第3包廂也中鏢
LIVE／新北增152例「基層警感染擴大」　侯友宜最新說明
快訊／短期內難解三級！　柯文哲提2方法快速解決
快訊／台南確診男去過「高雄18家服飾店」　急匡列15人
快訊／萬華疫情趨緩　柯文哲示警：其他11行政區「數量增加」
台中K歌群聚+1確診！斜包廂科大女也中　實名制亂寫罰6千
LIVE／北市增87例本土「疫苗一瓶不剩」　柯文哲最新說明
快訊／高雄父子確診足跡曝！　寶雅、大潤發、小北
台中新增11例足跡曝！搭自強號、多個市場、全聯
快訊／午後雷雨！　中南部7縣市「大雨特報」
快訊／紓困方案明天政院、國會動起來　蔡英文下令：不得延遲
快訊／桃園本土+24例足跡曝光　Costco、家樂福都入列

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

為了保護媽媽！屠夫殘忍砍死哥哥和大嫂　1歲姪子也被斬斷四肢

羨慕！美好市多「3款疫苗」任選…坐車上就能接種　藥妝店也可打

美CDC最新報告：打完疫苗仍確診機率「僅0.01%」　有效防重症

印度慘淪新冠煉獄！現代汽車遭勞工抗議...決定有薪假「停工5天」

閨蜜趴驚見「長髮詭影」躲背後　看合照嚇壞！屋主認了：是凶宅

彭博分析各國疫苗接種：台灣達到免疫要6年　所需時間比日韓長

他「戀上表妹」遭反對…兩人森林喝農藥殉情！　警曝疑點：沒遺書

樹下躲雨被「蜂窩砸到頭」　蜜蜂狂暴衝出！13歲少年被猛螫喪命

全球首位接種輝瑞疫苗男性逝世　英「莎士比亞」享壽81歲

脫口罩不是夢！韓「鼓勵接種」頒3階鬆綁政策：盼年底前回歸日常

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

為了保護媽媽！屠夫殘忍砍死哥哥和大嫂　1歲姪子也被斬斷四肢

羨慕！美好市多「3款疫苗」任選…坐車上就能接種　藥妝店也可打

美CDC最新報告：打完疫苗仍確診機率「僅0.01%」　有效防重症

印度慘淪新冠煉獄！現代汽車遭勞工抗議...決定有薪假「停工5天」

閨蜜趴驚見「長髮詭影」躲背後　看合照嚇壞！屋主認了：是凶宅

彭博分析各國疫苗接種：台灣達到免疫要6年　所需時間比日韓長

他「戀上表妹」遭反對…兩人森林喝農藥殉情！　警曝疑點：沒遺書

樹下躲雨被「蜂窩砸到頭」　蜜蜂狂暴衝出！13歲少年被猛螫喪命

全球首位接種輝瑞疫苗男性逝世　英「莎士比亞」享壽81歲

脫口罩不是夢！韓「鼓勵接種」頒3階鬆綁政策：盼年底前回歸日常

亡夫「賣2套房」打賞抖音女主播！　老婆、媽還要租房住

原物料飆漲讓工具機業做白工！許文憲呼籲政府出手解決問題

臉書po「東大門夜市拆光夷為平地」！花蓮民眾遭警截圖法辦

大台中有線電視申請CH52上架《華視新聞資訊台》

快訊／台南增2例「親友接觸感染」　曾去花蓮、小7、牛排館

高雄男連2天「無罩」騎車被抓包　衛生局擬重罰1.5萬

為了保護媽媽！屠夫殘忍砍死哥哥和大嫂　1歲姪子也被斬斷四肢

棒協宣布組隊備戰5搶1資格賽　6月22日墨西哥開打　

新台幣連2升！收盤升值5.5分　收在27.821元

黑龍江辦公樓爆炸5死　超大「蘑菇雲」嚇壞附近居民

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

國際熱門新聞

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

即／美國疫苗何時來台？　AIT回應了

疑29人被害！食人魔弒女肢解錄「吃人影片」

全球防疫韌性排名　台灣跌出前10

接種情況不理想　香港警告等疫苗過期只能丟棄

台灣「防疫神話」破滅　BBC點出4大關鍵

4歲「天才女孩」智商142！僅次於愛因斯坦

美國好市多「3款疫苗」任你選

《玩命關頭9》男星道歉　蓬佩奧聲援台灣

273死失事地點驚見「幽靈飛機」

美股將血洗式下殺！　專家保證：暴跌40％至60％

在家莫名成破口　男遭陌生女性侵

WHA第2天　美加日發言力挺台灣

更多熱門

相關新聞

彭博：台灣還要6年才能達到免疫

彭博：台灣還要6年才能達到免疫

《彭博》25日公布最新全球新冠疫情防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking），排名自4月的第5名下滑至第15名，其中一大原因為疫苗接種率低。依據彭博估算，若按照現階段施打速度，台灣還要至少6年才能達到免疫，所需時間比日本、南韓、泰國、菲律賓等亞洲國家還要長。

表兄妹相戀殉情　警曝1疑點

表兄妹相戀殉情　警曝1疑點

「全球首位」接種輝瑞疫苗男性逝世

「全球首位」接種輝瑞疫苗男性逝世

脫口罩不是夢！韓頒3階政策鼓勵接種

脫口罩不是夢！韓頒3階政策鼓勵接種

英3人接種AZ疫苗腦中風　1亞裔女不治

英3人接種AZ疫苗腦中風　1亞裔女不治

關鍵字：

東南亞要聞世界疫情現代汽車日產汽車印度泰米爾納德邦

讀者迴響

熱門新聞

全台最小案例！2個月男嬰打完預防針發燒確診

快訊／再增11死！今日增633確診

重症醫曝「身上2部位」最容易沾病毒！返家1動作自保

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

雙北確診往南送！萬華女下車才知道去哪

網美直播在家做飯！與粉絲互動到一半突暴斃

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

醫估6月初疫情趨緩　卻嘆：疫情照妖鏡看透台灣

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

王大陸擁吻《青春有你2》蔡卓宜

快訊／蔡英文：已購買3000萬劑疫苗　8月底前會累積1000萬劑

陳時中為染疫警落淚　警界同仁因這2點不領情

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

焦凡凡當柯震東面唱「李毓芬+蕭亞軒」　宋芸樺長痘痘「意外公開戀愛祕密」XD

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面