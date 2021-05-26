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他「戀上表妹」遭反對…兩人森林喝農藥殉情！　警曝疑點：沒遺書

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲印度一對表兄妹疑似因為家人反對婚事而殉情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

印度一對年輕男女日前被村民發現，昏迷倒臥在樹林中，身旁還放著一瓶農藥，原來這對男女是表兄妹關係，疑似因為雙方家長反對兩人婚事，所以相約在樹林殉情，但詳細事發原因還有待警方調查。

根據《中國報》報導，印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）帕塔斯鎮（Bhatkar）的居民23日上午報警指出，他們在附近的樹林裡發現一對男女昏倒在地。當地警方表示，他們趕到現場時發現這對男女的身邊放著一瓶農藥，便立即將兩人送醫，「女孩在抵達醫院前就已身亡，男生經過急救後也宣告不治。」

據村民透露，這對男女是表兄妹關係，男生已經25歲、女生才16歲，但兩人交往已久，可能是因為雙方父母反對兩人婚事，所以才會一起走上絕路。警方指出，初步調查兩人可能是自殺，但目前未找到任何遺書。

雙方家屬則向警方供稱，兩人在22日晚上一起離開家，直到深夜都還未回來，家人發現情況不對勁，所以才會報警。

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