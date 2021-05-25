甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

▲甘肅馬拉松越野賽地形危險複雜。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

甘肅馬拉松賽造成21人死亡，不只多位頂尖選手遇難，還有許多業餘愛好者也死於這場意外。對此，有遇難家屬透露，主辦方拿出賠償協議，願意賠償每位遇難家屬95萬元人民幣（約新台幣413萬元），其中還包含了事故團體意外險50萬元（約新台幣217萬元），不過因為金額太低，遭到多位家屬拒簽。

根據陸媒《速豹新聞網》報導，甘肅馬拉松憾事發生後，當地調查單位已在調查事件原因，而相關部門也與每位遇難家屬溝通，希望能給每位遇難家屬95萬元人民幣、含50萬保險費用的賠償金額。對此，許多家屬認為，扣除保險金，主辦方只願意拿出每人45萬元（約新台幣195萬元）的金額賠償，明顯是誠意不足。

▲甘肅馬拉松百公里越野賽因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

報導指出，有家屬認為，既然承辦單位有錯，就必須要負起責任，應該要拿出誠心，付出代價，「我們不是要錢，如果可以，我願意用錢把人換回來。可現在事情發生了，未來的日子怎麼辦？」

一名家屬也提供了「補償協議書」給當地媒體，上頭顯示「景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司自願一次性支付遇難者的配偶、子女或父母遇難補償金、撫養費、贍養費等費用共計90萬元」，而這90萬元就包括了50萬元的事故團體意外險、10萬元自然災害救助保險金、公司賠償10萬元、甘肅晟景體育文化發展有限公司補償10萬元以及景泰縣人民政府救助資金10萬元。

▲有家屬曝光了賠償協議內容。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

另外，協議中還提到，將補助每位遇難家屬5萬元的喪葬費以及交通費。協議生效後，家屬須在白銀市轄區殯儀館火化遇難者遺體，後續任何一方違反本協議的約定，給另一方造成損失，守約方將有權向事故發生地有管轄權的人民法院起訴。

報導透露，目前接觸的4位遇難家屬中，就有3位表示對賠償金額不滿，未簽署協議，另1位則還在溝通協調中。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘