　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

▲甘肅馬拉松越野賽地形危險複雜。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

甘肅馬拉松賽造成21人死亡，不只多位頂尖選手遇難，還有許多業餘愛好者也死於這場意外。對此，有遇難家屬透露，主辦方拿出賠償協議，願意賠償每位遇難家屬95萬元人民幣（約新台幣413萬元），其中還包含了事故團體意外險50萬元（約新台幣217萬元），不過因為金額太低，遭到多位家屬拒簽。

根據陸媒《速豹新聞網》報導，甘肅馬拉松憾事發生後，當地調查單位已在調查事件原因，而相關部門也與每位遇難家屬溝通，希望能給每位遇難家屬95萬元人民幣、含50萬保險費用的賠償金額。對此，許多家屬認為，扣除保險金，主辦方只願意拿出每人45萬元（約新台幣195萬元）的金額賠償，明顯是誠意不足。

▲▼甘肅省22日舉辦「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，但因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

▲甘肅馬拉松百公里越野賽因極端氣候導致21人身亡。（圖／路透社）

報導指出，有家屬認為，既然承辦單位有錯，就必須要負起責任，應該要拿出誠心，付出代價，「我們不是要錢，如果可以，我願意用錢把人換回來。可現在事情發生了，未來的日子怎麼辦？」

一名家屬也提供了「補償協議書」給當地媒體，上頭顯示「景泰黃河石林文化旅遊開發有限公司自願一次性支付遇難者的配偶、子女或父母遇難補償金、撫養費、贍養費等費用共計90萬元」，而這90萬元就包括了50萬元的事故團體意外險、10萬元自然災害救助保險金、公司賠償10萬元、甘肅晟景體育文化發展有限公司補償10萬元以及景泰縣人民政府救助資金10萬元。

▲▼有家屬曝光了賠償協議內容。（圖／翻攝自新浪新聞）

▲有家屬曝光了賠償協議內容。（圖／翻攝自新浪新聞，下同）

另外，協議中還提到，將補助每位遇難家屬5萬元的喪葬費以及交通費。協議生效後，家屬須在白銀市轄區殯儀館火化遇難者遺體，後續任何一方違反本協議的約定，給另一方造成損失，守約方將有權向事故發生地有管轄權的人民法院起訴。

報導透露，目前接觸的4位遇難家屬中，就有3位表示對賠償金額不滿，未簽署協議，另1位則還在溝通協調中。

▲▼有家屬曝光了賠償協議內容。（圖／翻攝自新浪新聞）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
北市聯醫「醫療崩壞」！醫護爆急診卡住病床滿…基層恐慌求助
快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒
快篩完沒收到通知！台中男隔天出門上班　開App才知「篩檢陽性
雨彈狂炸水庫「最大贏家是它！」　全台降雨總效益逾1800萬噸
北捷文湖線1車站人員PCR確診　5人居家隔離、22人自主健康
快訊／花蓮公布確診者「新足跡」　曾到遠傳門市上班、診所就醫
急診醫護收到愛心飲料…視訊一開「驚見戲劇女神」！　親現身甜笑
他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：最快明天、最慢6月初確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

史上最貴水果！　深圳賣房暗語「千萬榴槤百萬蕉」

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助　副總理領頭打第1針

馬拉松又出事！　公園終點1.5公里處「選手離奇死」

直擊21死事故地！　「跑在地獄的馬拉松」地貌崎嶇有懸崖

遼寧阜新市府門口電動車突爆炸致1死5傷　現場白煙瀰漫、火光沖天

佳士得專場徐悲鴻《奴隸與獅》11.48億流拍　分析人士爆：底價要太高

跑過88場馬拉松也遇難！　雲南好手永遠失約..孩子等不到生日蛋糕

陸馬拉松5年暴增30倍現「野雞比賽」　多地緊急宣布取消或延賽

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

《火神的眼淚》劉冠廷火場要救的人竟是他　林柏宏PTSD發作摔下去..志遠快起來！

甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

史上最貴水果！　深圳賣房暗語「千萬榴槤百萬蕉」

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助　副總理領頭打第1針

馬拉松又出事！　公園終點1.5公里處「選手離奇死」

直擊21死事故地！　「跑在地獄的馬拉松」地貌崎嶇有懸崖

遼寧阜新市府門口電動車突爆炸致1死5傷　現場白煙瀰漫、火光沖天

佳士得專場徐悲鴻《奴隸與獅》11.48億流拍　分析人士爆：底價要太高

跑過88場馬拉松也遇難！　雲南好手永遠失約..孩子等不到生日蛋糕

陸馬拉松5年暴增30倍現「野雞比賽」　多地緊急宣布取消或延賽

3天18死！用呼吸器增至99人　張上淳揭本波重症率達11%「比去年高」

美元投資型保單續夯！保費收入年增169％　國壽居冠

快訊／北市刑大隊長曾接種疫苗　7天後「無症狀」快篩呈陽性反應

罔腰帶前男友試婚紗！親密摟腰「只有你陪我瘋」：人生第一次獻給我

必買護手霜TOP10：口碑NO.1茱莉蔻、熱賣冠軍歐舒丹

快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

63歲《古惑仔》萬梓良現身告別式　「臉爬滿皺紋」網驚：認不出！

上市櫃今年首季賺逾九千億　營收、獲利創10年新高！

雨彈狂炸水庫「最大贏家是它！」　全台降雨總效益逾1800萬水進帳

快訊／特斯拉Model S、Model X懸吊有斷裂疑慮　全台即刻發起召回

大陸熱門新聞

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

陸馬拉松21死「誰讓他們走上黃泉路」

媽媽走太快　2歲童自己搭電梯墜樓

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

甘肅「死亡」馬拉松主辦方遭起底 4年拿下5場賽事...員工僅22人

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

高鐵坐霸王座！　他還放哀樂嗆：不想活了是吧

馬拉松又出事！澳門選手離奇死亡

短髮妹逛動物園　跨欄撿走鴕鳥蛋

直擊21死事故地！跑在地獄的馬拉松

更多熱門

相關新聞

馬拉松又出事！澳門選手離奇死亡

馬拉松又出事！澳門選手離奇死亡

甘肅越野馬拉松賽事才造成21死，一名澳門選手23日參加珠海舉行的「凱樂石跑山訓練賽」，賽程一共15公里，都在公園裡舉行。該名來自澳門的選手在距離終點1.5公里處離奇失聯。經一天一夜搜尋，最新消息證實，該選手已無生命跡象。

直擊21死事故地！跑在地獄的馬拉松

直擊21死事故地！跑在地獄的馬拉松

雲南好手跑過88場馬拉松也遇難！

雲南好手跑過88場馬拉松也遇難！

陸馬拉松5年暴增30倍現「野雞比賽」 多地緊急宣布取消或延賽

陸馬拉松5年暴增30倍現「野雞比賽」 多地緊急宣布取消或延賽

陸馬拉松21死「誰讓他們走上黃泉路」

陸馬拉松21死「誰讓他們走上黃泉路」

關鍵字：

甘肅大陸港澳要聞馬拉松413萬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面