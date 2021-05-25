　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤、北市教育局長曾燦金出席25日北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台進入第三級防疫警戒，面對北市剩下多少疫苗？台北市長柯文哲25日表示，北市只剩下2瓶疫苗，僅能20人接種；然而中央流行疫情指揮中心卻在晚間表示，台北市醫療院所疫苗截至25日尚有7000多劑。對此，台北市政府發言人陳智菡回擊，截至25日下午3時30分，北市衛生局內疫苗確實只剩2瓶，其餘全數發給各醫院，請中央應正視疫苗短缺問題，而非用營造疫苗充足之假象。

柯文哲25日下午出席防疫記者會，關於北市剩下多少疫苗且是否足夠？柯文哲25日表示，由於這幾天要求負責防疫專責病房的醫院人員盡量打，「事實上我明白講，目前衛生局只剩下2瓶，可以打20個人。」中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這很嚴肅題目，「如果有國際上現貨要考慮，因為拖下去不是辦法，我不認為疫情狀況可以拖到8月底，恐怕要大家想一下。」

面對柯文哲的言論，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日傍晚回擊，截至24日，台北市醫療院所仍有約7300多劑未用，是全台最多的，不清楚柯文哲說的2瓶是否沒算入醫療院所數量，而是指衛生局尚未配送的疫苗數量。

對此，陳智菡25日晚間也回應，截至25日下午3時30分為止，台北市衛生局內之疫苗確實只剩2瓶，其餘全數配發給各醫院。目前北市有10家醫院全數打完且一瓶不剩，無法再得到配發，有7家只剩個位數，9家大型醫院尚有20瓶以上庫存；到25日晚間再統計，數字將更少。

陳智菡指出，目前仍有剩餘是因為疫苗極為有限，各醫院皆以醫護人員為優先施打對象，有所管控才未打完，根本無法普及一般民眾，中央應正視疫苗短缺問題，而非用營造疫苗充足之假象。

其他人也看了這些新聞...

► 三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活
► 教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
► 全國三級延長到6／14　陳時中曝「關鍵原因」：各地陽性率仍高

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫
新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查
新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場直擊「恐怖群聚」
庾澄慶1家4口罕見曝光！挨轟防疫破口秒道歉刪po文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

陳以信曝集中檢疫所照：住我隔壁的因為趴趴走被警察抓回來

陳時中稱146人失聯　北市澄清「是78人」：盼中央多給員警鼓勵

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖曝光：板橋500例、中和301例

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

陳以信曝集中檢疫所照：住我隔壁的因為趴趴走被警察抓回來

陳時中稱146人失聯　北市澄清「是78人」：盼中央多給員警鼓勵

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖曝光：板橋500例、中和301例

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

延長停課！單親媽淚問「工作誰顧孩子」：快起笑　教育部有解

專家預言「超級血月」將影響亞洲！台灣疫情、甘肅馬拉松都有關

破天荒組合！艾瑪史東登Jessi脫口秀　認了是「KPOP迷妹」曝本命團

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

空手道「小清新」文姿云獲東奧資格！　奪回去年失去的門票

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

黃秋生被罵「怕台灣疫情才逃回香港」！　親上火線348字嗆爆：白癡

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

快訊／新北154例足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

陸願派專家來台協助！ 李秉穎「一句話」回應

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

快訊／北市公布12區確診數　柯文哲警告：沒足跡「也不保證安全」

快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

快訊／新北243例分佈圖曝光！板橋暴增59例、累計隔離3895人

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖：板橋500例、中和301例

更多熱門

相關新聞

林瑋豐疑搞認知作戰！陳宗彥：交給刑事局

林瑋豐疑搞認知作戰！陳宗彥：交給刑事局

親綠寫手林瑋豐日前指控，PTT八卦版協助大陸打認知作戰，抹黑「衛福部疾管家」，引起外界熱議，最後卻被發現是自導自演。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，案件已交由刑事局調查，任何人只要違法，就必須負起責任。

韓國瑜送醫院營養補充品

韓國瑜送醫院營養補充品

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

中壽挺前線退離醫護　提供保額10萬元意外險＋防疫保單

中壽挺前線退離醫護　提供保額10萬元意外險＋防疫保單

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

關鍵字：

北市台北市台北市政府疫苗柯文哲陳時中陳智菡莊人祥防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面