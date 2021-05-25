中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

全台進入第三級防疫警戒，面對北市剩下多少疫苗？台北市長柯文哲25日表示，北市只剩下2瓶疫苗，僅能20人接種；然而中央流行疫情指揮中心卻在晚間表示，台北市醫療院所疫苗截至25日尚有7000多劑。對此，台北市政府發言人陳智菡回擊，截至25日下午3時30分，北市衛生局內疫苗確實只剩2瓶，其餘全數發給各醫院，請中央應正視疫苗短缺問題，而非用營造疫苗充足之假象。

柯文哲25日下午出席防疫記者會，關於北市剩下多少疫苗且是否足夠？柯文哲25日表示，由於這幾天要求負責防疫專責病房的醫院人員盡量打，「事實上我明白講，目前衛生局只剩下2瓶，可以打20個人。」中央要慎重思考，目前疫情狀況，疫苗才是解決方案，所以到底疫苗何時來，這很嚴肅題目，「如果有國際上現貨要考慮，因為拖下去不是辦法，我不認為疫情狀況可以拖到8月底，恐怕要大家想一下。」

面對柯文哲的言論，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日傍晚回擊，截至24日，台北市醫療院所仍有約7300多劑未用，是全台最多的，不清楚柯文哲說的2瓶是否沒算入醫療院所數量，而是指衛生局尚未配送的疫苗數量。

對此，陳智菡25日晚間也回應，截至25日下午3時30分為止，台北市衛生局內之疫苗確實只剩2瓶，其餘全數配發給各醫院。目前北市有10家醫院全數打完且一瓶不剩，無法再得到配發，有7家只剩個位數，9家大型醫院尚有20瓶以上庫存；到25日晚間再統計，數字將更少。

陳智菡指出，目前仍有剩餘是因為疫苗極為有限，各醫院皆以醫護人員為優先施打對象，有所管控才未打完，根本無法普及一般民眾，中央應正視疫苗短缺問題，而非用營造疫苗充足之假象。

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