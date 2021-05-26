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台南傳宮廟「無罩」練八家將　永康警：主動追查

記者林悅／台南報導

全國防疫第3級警戒，台南市確診案例累積18例，除小吃、餐廳只能外帶禁止內用外，台南市所有活動含廟會停辦或延後辦理，夜市從25日起停業，各宮廟禁止信眾入內，嚴格要求遵守防疫，不過傳出永康有宮廟利用晚上時操練練八家將，不僅擾亂安寧，還不戴口罩，永康分局指出，主動查察尚未發現。

▲全國防疫第3級警戒延至6月14日，各宮廟禁止信眾入內，嚴格要求遵守防疫，不過傳出永康有宮廟利用晚上時操練練八家將，不僅擾亂安寧，還不戴口罩，永康分局指出，未接獲報案，主動查察尚未發現。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

▲傳出永康有宮廟利用晚上時操練練八家將，不僅擾亂安寧，還不戴口罩，永康分局指出，主動查察尚未發現。（圖／示意圖，非當事人，記者林悅翻攝）

據了解，位於永康區大安街97巷內有1間私人宮廟，被檢舉常利用晚上召集信眾操練八家將，操練時相關人員都不戴口罩，由於這些信眾來路不明，目前正值全國疫情爆發之際，防疫進成第3級警戒，且因疫情沒有緩解，中央疫情指揮中心宣布3級警戒延至6月14日，市府嚴格要求民眾外出一律佩戴口罩，附近民眾擔心該宮廟操練八家將未戴口罩，或未完整戴口罩，又是群聚，一旦成為防疫破口，疫情如因而擴散，後果不堪設想。向警方報案，員警處理態度消極，也未開單舉發，事後還被宮廟人員惡言相向，嚇得不敢再報案。

永康分局表示，本分局大灣派出所於24日晚間接獲大安街疑似有宮廟成員群聚，且未戴口罩。所長立即前往查看，現場僅發現2名成員到場，有戴口罩，未有演練八家將情事，警方當場向廟方實施勸導及告誡。防疫期間，對於未戴口罩及違反群聚規定的民眾，經勸導不聽，警方絕對嚴加取締，移由衛生主管機關裁罰。警方表示會持續關注，如發現有違法行為，會依法查處蒐證，移送台南市衛生局依傳病防治法查處裁罰。

台南市政府指出，目前全國防疫已進入第3級警戒，禁止室內5人、室外10人以上活動，並需實施實聯制，且全程戴口罩，對於演練宋江陣或八家將等陣頭活動，若超過10人以上是違反防疫規定是禁止的，就算沒有超過10人，依規定也要全程戴口罩，如有違反規定勸導未改善，將依傳染病防治法規定，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

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