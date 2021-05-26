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台南1養生館假關門真營業　陪侍女：純聊天...男客全招了

記者林悅／台南報導

為嚴防疫情擴散，台南市配合中央政策，5月15日公告明令八大行業等易接觸傳染之娛樂場所應配合停業，惟台南市警麻豆分局在據報查察是否確實停業時，經調閱監視器查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及服務小姐等人，依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。　

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及2名小姐依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及小姐等人依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及2名小姐依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

台南市警麻豆分局於5月21日獲報，稱轄區某處應停業之養生館於疫情期間有假關門真營業之情事，因現在正值防疫重點時刻，立即派員前往查察，到場後發現店家大門深鎖，叫門亦無回應，當下從外觀上無法判斷是否有營業情事。

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及2名小姐依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

警方不敢大意，為防杜有疫情破口情事，經調閱監視器查察發現，該養生館服務小姐於應停業期間5月21日晚上9時許，以店家後側門做為出入口，帶領男客進入店內消費以避人耳目。經警方通知該店負責人、小姐及當日消費之客人於5月25日前到案說明。

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及2名小姐依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

雖負責人及小姐矢口否認停業期間有營業之情形，並辯稱當天僅是帶領男客進入店內聊天，並無按摩等營業行為，惟男客早已坦承當日確有前往店內按摩消費，且經訪談周邊住戶，表示近期都有看到該養生館有客人進出，店家行為顯已違反停業規定，全案調查後依違反傳染病防治法函送台南市衛生局進行裁罰。另外該養生館及服務小姐行為儼然已成防疫破口，該陪侍女子，警方已通知衛生局作篩檢，該場所也已請衛生局通知環保局做清潔消毒工作，並再三約制告誡業者勿再有私自營業行為。

▲台南市警麻豆分局調閱監視器，查獲1家養生館假關門真營業，將負責人及2名小姐依傳染病防治法傳喚到案說明，並依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）　

麻豆分局分局長邱顯良提醒，目前全國疫情警戒已進入第3級，中央流行疫情指揮中心公告之各項管制措施，請民眾務必配合，麻豆分局將持續利用各項時機，結合各局處加強稽查轄內娛樂場所業者有無配合政府防疫政策，請相關業者切勿心存僥倖，倘發現違規情事，將會立即蒐證函請相關局處裁罰，目前是疫情升溫之際，請大家配合加強防疫措施，共同維護全體市民健康。

台南市衛生局長許以霖指出，該養生館違反禁令，依傳染病防治法裁罰6-30萬元，因該業者是明知故犯所以裁罰12萬元，如果有客人等染疫，將罰最高30萬元。

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