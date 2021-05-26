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防疫自保！花蓮市公車戴口罩實名制上車　5秒3步驟簡單做

▲▼每次出車前後由駕駛員自行清潔消毒，車內之手把、座椅、刷卡機等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼每次出車前後由駕駛員自行清潔消毒，車內之手把、座椅、刷卡機等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應疫情嚴峻，為確保民眾乘車安全，花蓮市區客運業者包括首都客運、台北客運、太魯閣客運、統聯客運及郵輪式公車的華聯客運、鼎東客運皆全面加強清潔消毒頻率，花蓮縣政府也不定期稽查，請民眾安心搭乘。

公車車廂內屬密閉空間，為避免感染風險，縣府建設處自5月12日起已要求花蓮市區公車公車與運輸場站持續落實駕駛員、站務員勤前量測體溫並佩戴口罩執勤，場站及車內禁止飲食，每次出車前後皆由駕駛員自行以二氧化氯及酒精等進行清潔消毒，並落實清消表格登記及管理，消毒項目包含公車車內之手把、座椅、刷卡機等民眾經常接觸的地方。

▲▼每次出車前後由駕駛員自行清潔消毒，車內之手把、座椅、刷卡機等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建設處表示，防疫首重避免疫情擴散，除各場站皆加強清消，各客運業者也確實做好防疫準備，並備有具體的消毒防疫SOP，後續仍會不定期稽查公車、場站的清消作業，以保障民眾乘車安全。民眾搭乘大眾運輸運具或進出大眾運輸場站務必全程佩戴口罩，搭乘時禁止車上飲食，若未依規定佩戴口罩或於車上飲食，經勸導不聽者，依違反「傳染病防治法」第37條第1項第6款規定，可裁罰新台幣幣3,000元以上1.5萬元以下罰鍰。

▲▼每次出車前後由駕駛員自行清潔消毒，車內之手把、座椅、刷卡機等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

民眾乘車請掃描車內QR-Code完成實名登記，簡訊實聯制完全免費。

為加強防疫，請乘客透過「簡訊實聯制」，利用手機傳送簡訊給「1922」，便可快速完成登記，日前台北市的公車及捷運已採實聯制搭車，北花國道客運包括統聯客運、首都客運及台北客運等客運業者已開始執行，花蓮市區客運為配合中央防疫政策業已張貼完成，民眾乘車時請掃描車內QR-Code完成實名登記，簡訊實聯制的簡訊完全免費民眾可放心多加使用，方法簡單且不用加入會員、不用特殊設備、不用留個資，無照片功能的一般手機也可以，五秒三步驟就能保護自己及他人健康，團結防疫動起來。

▲▼每次出車前後由駕駛員自行清潔消毒，車內之手把、座椅、刷卡機等。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

落實清消表格登記及管理。

「簡訊實聯制步驟」：
●具照相功能的智慧型手機
方法一：五秒三步驟
步驟一、掃描QRCode
步驟二、自動出現場所代碼簡訊與收件人1922
步驟三、送出簡訊即完成實聯制登記

方法二:
一、至LINE官方帳號搜尋「疾管家」，同時加入好友
二、進入頁面後會出現「實聯制掃碼」專區
三、掃描商家、公務機關所提供「QRCode」掃碼
四、掃取條碼會自動出現簡訊收信人1922，以及出入場所代碼後，按下連結
五、取得連結後，隨即按下「發送簡訊」就完成簡訊實聯制登記

●不具照相功能的一般手機
一、至手機裡的簡訊的簡訊功能
二、在收件人位置打上「1922」
三、打上店家、公家機關所提供編號代碼
四、確認完畢後，按下「發送簡訊」即可完成簡訊實聯制

►腦公！你不可以賴帳喔

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