　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快篩陽性者「在家隔離可能變常態」　黃珊珊深夜曝中央新規定

記者袁茵／台北報導

全台新冠疫情升溫，雙北確診人數位居一二，其醫療量能是否還足夠，受到外界關注。台北市副市長黃珊珊25日在臉書透露中央新規範，未來只要家中環境符合規定，快篩陽性者如果沒什麼症狀，就會被框在家裡居家隔離，「確診者在家這件事情，可能會變成常態。」

黃珊珊26日於臉書上錄製影片，面對中央宣布三級警戒延期，她先是嘆了一口氣後表示，從5月28日要延到6月14日，意味著大家還要再過2、3周這樣的生活，但是疫情並沒有控制下來，所以大家要更小心。

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書影片）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書影片，以下皆同）

黃珊珊透露，中央現在有一些新規範，因為每天確診人數越來越多，很多人關心為什麼有確診者會在家中，因為北市每天都有一百多個新的確診者名單送來，然而前一天的一百多人可能還沒移出去，但是每天防疫專責旅館的房數，又只能開到150、200左右，加上又有快篩陽性者進來。

黃珊珊說，中央鼓勵他們設置快篩站快篩，可是快篩完陽性，北市府也都是用專責防疫旅館來收置，因此中央25日設定新的規範，「我簡單講給大家聽，也就是今天以後，各位生活要更注意！因為很多快篩陽性的，他接下去的狀況就是回家。」

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書影片）

黃珊珊表示，中央規定是指，如果快篩結果為陽性，但沒有住院需求，且家中環境可以一人一室，「那就會讓他在家裡居家隔離，也就是跟現在的居家隔離的人一樣。」而市府則會開一張居家隔離通知書，並同時框電子圍籬。

「這意味著將來有很多確診者，他只要沒什麼症狀，他就會被框在家裡居家隔離。」黃珊珊提及，這跟現行制度有一點不一樣，但若該確診者有症狀的話，還是會送往醫院，不過這都不會直接到集中檢疫所，「集中檢疫所如果可以的話，我們會盡量的收，但是因為太多人是完全無症狀的，他將來就會回到社區，也就是大家要能夠理解，確診者在家這件事情可能會變成常態，也是我們大家在社區裡面。」

黃珊珊強調，要假設身邊可能隨時有快篩陽性確診者，「那可能在你的社區，也可能在家附近，只要他的環境是符合規定的，中央目前同意他們在家裡居家隔離。」

其他人也看了這些新聞...

► 三級警戒延長至6／14　蘇貞昌：配合防疫就可更快回到正常生活
► 教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14
► 全國三級延長到6／14　陳時中曝「關鍵原因」：各地陽性率仍高

► 更多關於新冠疫情

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書影片）

ET快訊
快訊／板橋獨居6旬男「喘不過氣」緊急送醫　採檢陽性幾小時後死
新北員工染疫要開罰！　公司下令：一人確診就「取消年終獎金」
北市聯醫「醫療崩壞」！醫護爆急診卡住病床滿…基層恐慌求助
快訊／持續增加！新北刑警大隊4人快篩陽性　辦公大樓將再次消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快篩陽性者「在家隔離可能變常態」　黃珊珊深夜曝中央新規定

快訊／板橋獨居6旬男「喘不過氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

北捷文湖線1車站人員PCR確診　5人居家隔離、22人自主健康管理

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：最快明天、最慢6月初確診下降

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

快篩陽性者「在家隔離可能變常態」　黃珊珊深夜曝中央新規定

快訊／板橋獨居6旬男「喘不過氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

北捷文湖線1車站人員PCR確診　5人居家隔離、22人自主健康管理

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：最快明天、最慢6月初確診下降

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

雲端發票「消費1億」只中600元…明細曝光網友看傻：這麼慘

快篩陽性者「在家隔離可能變常態」　黃珊珊深夜曝中央新規定

站崗快篩站曝「汗濕身照」崩潰！警察162字揭血淚：都是折磨我們

搬完家才知「前租客是已逝歌手」在屋內過世　男星控房東刻意隱瞞

媽媽嚇瘋！女兒視訊上課「3歲弟露GG暴衝」　鍾欣怡沒抓住驚喊：不

與AD不來電？卓拉蒙德坦承可能變陣　詹皇G1輸「G2勝率曝光」

好市多員工被客人罵哭！原因竟是「實聯制」　網：學會再出門很難嗎

「鬧翻閨蜜事件」1年　成語蕎：我還是會相信閨蜜…親回辛辣問題

棒協今決定是否組隊打5搶1　澳洲參賽有變數

南投男2度光顧「東方紅」　傳染鏈再+1確診！草屯今首設快篩站

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

政治熱門新聞

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

北捷文湖線1車站人員PCR確診

他分析「疫情露曙光」　公布5大QA：明天會有初步結果

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊了

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

快訊／新北154例足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖：板橋500例、中和301例

快訊／侯友宜：停班才能真正降低活動度　建議中央擬定紓困方案

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

更多熱門

相關新聞

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

站崗快篩站汗濕身　警：都是折磨

本土疫情未見減緩，除了醫護人員承受極大壓力外，警察也要面對不理解民眾的質疑、批評。一名員警就在臉書分享，自疫情爆發以來，在快篩站以及派出所內遇到的種種辛酸，希望大家能多體諒第一線的警消醫護。文章一曝光，馬上就吸引不少網友關注，直呼「真的太辛苦了！」

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

南投草屯鎮「東方紅」傳染鏈再添1確診

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停旅遊泡泡

澳洲維州爆本土群聚病例　紐西蘭暫停旅遊泡泡

富邦集團捐2300萬　挺防疫第一線！

富邦集團捐2300萬　挺防疫第一線！

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

關鍵字：

北市台北市台北市政府快篩黃珊珊防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

雨彈狂炸水庫「最大贏家是它！」　全台降雨總效益逾1800萬水進帳

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

北市聯醫醫療崩壞！基層醫護曝「可怕現況」恐慌求助

快篩完沒收到通知！他出門才知篩檢陽性

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面