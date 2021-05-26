快篩陽性者「在家隔離可能變常態」　黃珊珊深夜曝中央新規定

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記者袁茵／台北報導

全台新冠疫情升溫，雙北確診人數位居一二，其醫療量能是否還足夠，受到外界關注。台北市副市長黃珊珊25日在臉書透露中央新規範，未來只要家中環境符合規定，快篩陽性者如果沒什麼症狀，就會被框在家裡居家隔離，「確診者在家這件事情，可能會變成常態。」

黃珊珊26日於臉書上錄製影片，面對中央宣布三級警戒延期，她先是嘆了一口氣後表示，從5月28日要延到6月14日，意味著大家還要再過2、3周這樣的生活，但是疫情並沒有控制下來，所以大家要更小心。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書影片，以下皆同）

黃珊珊透露，中央現在有一些新規範，因為每天確診人數越來越多，很多人關心為什麼有確診者會在家中，因為北市每天都有一百多個新的確診者名單送來，然而前一天的一百多人可能還沒移出去，但是每天防疫專責旅館的房數，又只能開到150、200左右，加上又有快篩陽性者進來。

黃珊珊說，中央鼓勵他們設置快篩站快篩，可是快篩完陽性，北市府也都是用專責防疫旅館來收置，因此中央25日設定新的規範，「我簡單講給大家聽，也就是今天以後，各位生活要更注意！因為很多快篩陽性的，他接下去的狀況就是回家。」

黃珊珊表示，中央規定是指，如果快篩結果為陽性，但沒有住院需求，且家中環境可以一人一室，「那就會讓他在家裡居家隔離，也就是跟現在的居家隔離的人一樣。」而市府則會開一張居家隔離通知書，並同時框電子圍籬。

「這意味著將來有很多確診者，他只要沒什麼症狀，他就會被框在家裡居家隔離。」黃珊珊提及，這跟現行制度有一點不一樣，但若該確診者有症狀的話，還是會送往醫院，不過這都不會直接到集中檢疫所，「集中檢疫所如果可以的話，我們會盡量的收，但是因為太多人是完全無症狀的，他將來就會回到社區，也就是大家要能夠理解，確診者在家這件事情可能會變成常態，也是我們大家在社區裡面。」

黃珊珊強調，要假設身邊可能隨時有快篩陽性確診者，「那可能在你的社區，也可能在家附近，只要他的環境是符合規定的，中央目前同意他們在家裡居家隔離。」

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