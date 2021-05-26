吃遍19個純情男！他滑手機驚見「新婚妻嫁別人」　神劇情展開

▲兩人結婚照片。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

內蒙古自治區巴彥淖爾市一35歲人夫在刷短影音時，意外刷到自己新婚不久的嬌妻正在與別人舉行婚禮。為了弄清真相，他來到婚禮的舉辦地，打聽到新郎的名字，私下找到新郎後，發現兩人老婆竟是同一人，隨後報警。警員調查後，發現，該女子竟然是19個人的妻子。

據《中新網》報導，今年3月中旬，烏拉特前旗公安局接到一人夫尹成(化名)報警稱，他從快手看到一則短影音，影片中，自己剛結婚2個多月的妻子娜娜(化名)正在與另一男子舉辦婚禮。

35歲的尹成在大陸農村來說已是大齡青年，婚事對於他家成了頭等大事，前段時間通過一個媒人，認識了來自甘肅的娜娜。雙方在之後的聊天中，娜娜告訴尹成，自己有過一段不幸的婚姻，曾離過婚。對此，尹成表示，不在意娜娜有過婚史。

最終，尹家共給了娜娜聘金以及金銀首飾等婚嫁物品共計14.8萬元人民幣（約新台幣63萬元）。交往1個月後，尹成想娶娜娜，之後就舉辦了婚宴，但沒來得及登記。

▲警員逮捕嫌疑人。（圖／翻攝自中新網）



結婚後第3天，娜娜說按照老家的習俗，要回娘家住幾天圖個吉利，住滿一周後從娘家回來。可沒過幾天，她又以各種理由回娘家，尹成也沒有當回事，覺得娜娜遠嫁，想家也是人之常情。

尹成回憶，結婚2個多月，妻子在家加起來不到10天，後來幹脆電話都不接了，尹成雖然納悶也沒想太多，直到刷快手刷到老婆。

接到尹成的報警後，烏拉特前旗警方找到了娜娜。娜娜卻堅稱，她和尹成已經沒有感情了，現在是正常結婚，不存在騙婚。但經過警方調查，事實並非如此，這是起有組織、有預謀的團夥系列詐騙案。

最終，警方抓獲5名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人，破獲了涉及巴彥淖爾市烏拉特前旗、臨河區、五原縣，包頭市固陽縣，阿拉善盟阿左旗，甘肅省武威市永登縣等地的19起婚姻詐騙案，案值200餘萬元人民幣。