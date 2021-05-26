屏東男欲買遊戲點數卻不知用途　潮警及時「點」醒阻受騙

▲潮州警分局光華派出所警員賴承廷、紀丁群及時阻止宋男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮宋姓男子深夜到超商欲購買遊戲點數，卻不知用途，店員機警查覺有異報警，潮州警方獲報趕至，基於防疫，請他到店外分析多起點數詐欺案例，他聽了回撥給對方，電話已無法接通，他恍然大悟遇到詐騙，感激警方及時協助，避免被騙。

潮州警分局光華派出所警員賴承廷、紀丁群日前23時50分許執行巡邏勤務時，接獲全家便利超商長興店店員報案稱疑似有點數詐騙案件需警方協助。

經警方到場後詢問店員稱一名男子騎乘自行車至超商要購買新臺幣3000元的遊戲點數，一邊購買一邊還在傳訊息打電話，於購買溝通過程發現該名男子不懂欲購買的點數作用為何，店員驚覺有異不願出售點數。

警方上前詢問宋姓男子，他卻不知道買點數作何用途，與言詞閃避，警方考量正當疫情嚴峻，請他到室外並對其分析多起點數詐欺的案例，他聽完才恍然大悟，表示有一名女性網友要他幫忙購買點數的，回撥電話也已無法接通。

分局長黃國源表示，防疫期間，警方仍會堅守其他治安工作；而詐騙集團常透過通訊軟體與其聯繫，並會以親情或感情方式博取信任，或故意製造生活困苦或遇難等陷阱來騙取錢財，員警遇此通常要花不少時間才能成功說服民眾，籲請民眾切記防詐三要「冷靜、查證、報案」，並配合警方阻絕詐騙，共同打擊犯罪。

►Her今天推出「3M細滑牙線棒」超值分享包箱購組共1500支，原價1599元，特價948元