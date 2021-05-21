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不斷更新／網路謠言總整理　1萬元疫情援助金、溪湖確診足跡全是假消息！

記者王則絲／綜合報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今出面澄清，近日網路流傳包括「行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元」、「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」⋯⋯訊息皆為不實內容，請民眾不要再轉傳與散布，以免處法，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。以下多則近期網上流傳之謠言提供參考，不斷更新。

▲疫情假消息。（圖／翻攝自FB）

▲指揮中心澄清，網傳：「由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元。」為假訊息。（圖／中央流行疫情指揮中心）

網傳：「由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元。」為假訊息

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原始謠傳版本：「110年5月18號起。 由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10,000元，申請詳情如下： https://external-preview＊redd＊it/vxPXEGgL4v8mCGw06IFGsmJNtqWQg-z60xQQ79dHKPY.jpg?auto=webp&s=db7685262e9b352a4888e547f52a244e2ea2cb9f」不少民眾受騙點進去後，出現的是一張猩猩的圖。

近期台灣並沒有此項政策，過去也曾出現多次類似內容的惡作劇謠言，隨意點開不明網址還可能會有資安疑慮，有網友提點：「不明網址與縮短網址都不要亂點。」

▲疫情假消息。（圖／翻攝自FB）

▲指揮中心澄清，網傳：「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」為假訊息。（圖／中央流行疫情指揮中心）

網傳：「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」為假訊息

網傳：「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」為假訊息

指揮中心今也澄清，近日網路流傳「政府購買某廠牌COVID-19疫苗有10餘美元價差」直指政府貪污、「政府不願購買某公司3,000萬劑COVID-19疫苗」等訊息均為錯誤不實訊息，連副指揮官陳宗彥自己都有收到。

疫苗採購合約及疫苗價格係屬雙方保密協議事項，疫苗價格除「疫苗成本」外，需含國外自原廠運抵台灣之冷儲物流、國內冷儲物流及相關稅務、保險等費用。指揮中心強調，因涉及商業談判及保密事項，如有不實錯誤訊息一再出現，可能會影響政府與疫苗公司的洽談結果。

▲疫情假消息。（圖／翻攝自FB）

▲指揮中心澄清，網傳：「溪湖確診個案的足跡」為假訊息。（圖／中央流行疫情指揮中心）

網傳：「溪湖確診個案的足跡：媽祖廟、全國超市、鍾尚霖、張耳鼻、黃昏市場」為假訊息

網傳：「CT 值30以上的人在你面前咳了，你還不見得會中」為誤導訊息

近期網路流傳：「Ct12人如果在您旁邊咳嗽，從你的口罩臉頰縫裡都可以鑽進你呼吸道「幾萬個」病毒。Ct30以上的人，在你面前咳了你都還不見得會中。」

Ct值較低代表病毒較多，危險性較高，但MyGoPen指出：「Ct 值是讓病毒學或流行病學家判斷病人傳染力，認定是否解除隔離的標準，一般民眾不應受 Ct 值高低左右。」不論Ct值高低都一樣具有傳染力，一旦有接觸確診者都一律要小心。

近期國內疫情嚴峻，各地都有確診案例傳出，人心惶惶之餘竟還是有不少惡意的假消息流竄民間，請民眾看見不合理的訊息不要輕易相信，也不要太過恐慌，接獲不明來源的疫情資訊時，可利用第三方訊息查證平台等管道來查證，例如My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人，或撥打1922，向衛生福利部疾病管制署、地方衛生局等單位洽詢。

▲疫情假消息。（圖／翻攝自FB）

中央流行疫情指揮中心一再重申，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役，別在無意間做了冤大頭。

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