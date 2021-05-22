詐騙出新招！護理師遭騙母確診　花蓮急召匡列3百人⋯虛驚一場

▲花蓮慈濟醫院表示，詐騙集團利用疫情來當詐騙手法，造成了醫療業務延宕及大量醫療資源浪費，另人難過。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

疫情延燒詐騙出新招！花警呼籲民眾勿上當』花蓮慈濟醫院19日上午接到手術室同仁回報，接獲自稱來自北部某醫學中心的電話，表示母親在該院急診，確診感染COVID-19，須先支付急診醫療費用15000元後，才能住進負壓隔離病房，此事非同小可引起醫院緊張，直至當日下午衛生局查證確認並無其母親篩檢紀錄，才確定是詐騙集團利用疫情詐騙民眾錢財。

慈濟醫院表示，該護理師於電話中聽見母親聲音呼喚其小名，請其勿慌張，並表示其父親已經居家隔離，該同仁為求證，隨後撥打父母親電話卻都不通，便依照指示匯款。花蓮慈院醫務秘書李毅表示，由於該同仁於手術室工作，且於母親節期間曾回家與母親相處，花蓮慈院接獲該通報後，即刻啟動緊急應變計畫，暫停手術，並通報花蓮縣衛生局，把該同仁的室友及業務相關的同仁，包含醫師、護理師、行政及外包人員，不論是放假還是值班人員，大約三百人全數召回框列，並且安排篩檢，已完成快篩，第一批篩檢結果出爐，228人皆為陰性。

▲花蓮縣警局呼籲，民眾接獲詐騙電話應仔細查證，不要驚慌。



同日下午衛生局來電確認指出並沒有該護理師母親的篩檢記錄，認為有可能被詐騙了！隨後護理師終於在下午15：49終於聯繫上母親，母親表示，自己好好地都在家哩，沒有出門，更沒有感染COVID-19。證實這是一起詐騙事件，早上母親的聲音也是詐騙方，只是對方的聲音太像母親，且喊他的小名，才讓他沒有生疑。



對於遭到詐騙，該護理師說：「一大早接到醫學中心打來的電話，說母親COVID-19陽性，腦袋無法冷靜思考只有慌張，當作學一次教訓。」花蓮慈院團隊事後彙整事發過程，發現對方來電號碼（+886423289103）已被網路披露為詐騙電話，但詐騙集團選在清晨5：04撥打電話給護理同仁，利用同仁擔心家人的緊張心情，以需要先結清急診費用15000元才能申請負壓隔離病房為理由，詐騙該同仁要馬上匯款。該同仁清晨接到訊息後，當下因為聯繫不上雙親確認，心生慌張於是先完成匯款，並通報院內感染控制團隊。



醫務秘書李毅表示，很難過在這種緊張的時候還有詐騙集團利用疫情來當詐騙手法，花蓮慈院與花蓮縣衛生局以高規格的防疫措施來應變，所幸護理同仁的母親沒有受到感染，但是造成的醫療業務延宕以及大量醫療資源浪費，對病人及醫院來說，影響都十分巨大！



目前針對同仁受到詐騙的事件，已經由院方陪同向花蓮縣警察局報案處理。花蓮慈院呼籲民眾，此次詐騙金額不高，詐騙集團一定會到處重施故技，民眾看到隱藏號碼或者不明電話號碼的來電，請務必小心，謹慎提防不實謠言及詐騙資訊。如果遇到類似疫情訊息，不要慌張，可以直接向相關醫療院所、所在衛生局或165全民防詐騙專線進行查證，避免受騙。

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