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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

2021數博會登場　陸十四五推貴州「數據經濟」轉型

▲▼大數據，網路，虛擬。（圖／視覺中國）

▲大陸發展大數據等新經濟模式，以貴州省為重要基地，盼帶動當地產業轉型和脫貧。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／貴陽報導

作為中國大陸「數據經濟」重鎮，貴州省貴陽市26到28日舉辦2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）。受疫情影響，大會採線上線下融合辦會模式，以「數據創造價值創新驅動未來」為主題，線下展預計有225家海內外企業參與。

數博會自2015年創辦，2016年大陸國務院總理李克強出席後，2017年升級為大陸的國家級博覽會，由發改委、工信部、網信辦、貴州省政府主辦，邀請參展企業與嘉賓，就大數據產業發展進行交流和成果發布。

在新冠肺炎發生後，2021年數博會搭建雲網平台，功能涵蓋網上傳播、線上展覽、商務洽談、線上論壇、嘉賓展示等，採用線上、線下結合辦展模式。

▲▼蘋果中國（貴安）數據中心。（圖／記者陳政錄攝）

▲蘋果中國（貴安）數據中心。（圖／記者陳政錄攝）

數博會活動期間，將舉辦開幕式、閉幕式，以及7場高端對話和13場專業論壇等會議活動，並特別設置「大數據助力鄉村振興」展示，發布數博會領先科技成果獎、《數據要素市場的方法和路徑研究》《新冠肺炎疫情全球預測系統》《大數據百科術語詞典》等。

在發展大數據產業上，貴陽市、貴安新區成為大陸國家大數據綜合試驗區核心區以來，2020年，大數據企業達到5000多家，數位經濟增加值達1649億元人民幣，占地區生產總值比重達到38.2%，致力打造1個千億級投資規模的數據中心聚集區、1個千億級電子訊息製造業產業集群、1個千億級軟體和訊息技術服務產業集群。

目前，大陸三大電信業者、騰訊數據中心和華為、蘋果、人行等數據中心相繼建成，還有富士康、浪潮、中糧可口可樂等企業進駐。以貴安華為雲數據中心為例，項目總面積101.4萬平方公尺，將設置全國性的數據中心、倉儲中心、生產交付中心等，2017年開工、一期2020年交付使用，建成後預計安裝儲存服務器80萬台，為170個國家用戶提供雲端服務。

另十四五期間，由於大陸推動以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，貴州省貴陽市實施「強省會」五年行動，建設區域性消費中心城市，發展網路購物、直播帶貨、遠端辦公、線上教育、線上看診的新消費型態。2020年，貴陽無接觸快遞配送達5000萬件，前三季網路零售額達44.23億元人民幣，全省第一。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼建設中的貴州貴安華為雲數據中心項目。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼建設中的貴州貴安華為雲數據中心項目。（圖／記者陳政錄攝）

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