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前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助　副總理領頭打第1針

▲大陸國家主席在北京會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／翻攝新華網）

▲大陸國家主席習近平在北京會見索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

索羅門群島（Solomon Islands）21日舉行中國援索疫苗接種啓動儀式，包括總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）、副總理馬朗嘉( Manasseh Maelanga）及多名內閣部長皆出席儀式。蘇嘉瓦瑞表示，衷心感謝習近平主席和中國政府提供疫苗援助，計劃將大陸國藥疫苗推廣至全國各省，副總理馬朗嘉也在現場率先接種第一劑疫苗。

▲索羅門群島成為太平洋島國中首個全面接種大陸疫苗的國家。（圖／翻攝百度百科）

▲索羅門群島成為太平洋島國中首個全面接種大陸疫苗的國家。（圖／翻攝百度百科）

對於索羅門群島開始接種大陸國藥疫苗，大陸外交部發言人趙立堅表示，索羅門群島是首個在全國範圍內接種中國疫苗的太平洋島國，這是中方堅定履行疫苗作為全球公共產品的承諾，在太平洋島國地區的具體體現，也是中方推動構建人類衛生健康共同體的實際行動。

趙立堅強調，這彰顯了中索自2019年9月建交以來，兩國關係全面發展的良好勢頭，也必將有助於索羅門群島維護本國人民生命健康，並最終戰勝疫情。

據了解，索羅門群島於1983年與中華民國政府建交，直至2019年9月時，和同為太平洋島國的吉里巴斯，於一週內先後和我斷交，並轉向與中國大陸建交。

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