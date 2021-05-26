　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

黃土高原上「安塞三絕」　腰鼓、剪紙、農民畫成藝術瑰寶

▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

▲安塞腰鼓。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／陝西報導

安塞縣位於大陸陝西省延安市北部，總人口僅17.71萬，卻有流傳超過2000年，被稱為「天下第一鼓」的腰鼓表演文化，和同樣歷史悠久的剪紙、農民畫技藝，並稱為「安塞三絕」，堪稱黃土高原上的藝術瑰寶，使得安塞先後被列為「中國民間文化藝術之鄉」、文化產業示範基地。

安塞腰鼓是一種獨特的民間大型舞蹈藝術形式，有2000年以上歷史，可以百人甚至千人以上同時表演，其獨特的魅力是身穿白帽紅綢的鼓手，在黃土上跳躍，腰鼓聲結合腳步踏地聲，彰顯西北黃土高原農民樸素而豪放的性格，過去亦曾多次到台灣南投燈會等場合演出。

▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼安塞被稱為中國大陸的腰鼓之鄉。▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

在安塞「中國腰鼓之鄉」擔任表演者的劉子样表示，當地從小學開始，就把腰鼓納入課程，可以說是「人人都會打」，但要打得好卻很難，需要體力、反覆訓練等。他還在當地開設免費培訓班，傳承給孩子們。

和腰鼓同樣出名的，是安塞的剪紙、農民畫技藝，走進安塞文化藝術館，剪紙藝術家陳海莉、孫殿珍等平均20到30分鐘，就能剪出唯妙唯肖的十二生肖、花鳥蟲魚剪紙作品，農民畫則以鮮豔的色彩、抽象或印象派的方式，展現不同時空環境下農民對生活的感觸。

▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼安塞剪紙。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

剪紙藝術家們表示，剪紙技藝主要來自家庭傳承、鄰里互相傳授，從小就學習剪紙，基本上不用打草稿，就能完成完整的動物形象，另透過剪紙，也讓他們有機會出國表演，還能謀生，幫助脫貧。

除上述「安塞三絕」之外，安塞還以民歌、曲藝等文化藝術聞名。值得注意的是，經過十多年的退耕還林、綠化，安塞過去印象中黃土高原、黃沙漫漫的地貌，已逐漸被綠色植被取代，主要經濟來源也從農業、石油、天然氣，往文化旅遊轉型。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼安塞農民畫。▲▼安塞。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
楊志良曝台灣回到2級時間點　關鍵3理由揭「至少到明年」
解旱有望！典型梅雨鋒南北徘徊5天時間曝　防大量降水、劇烈天氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

黃土高原上「安塞三絕」　腰鼓、剪紙、農民畫成藝術瑰寶

2021數博會登場　陸十四五推貴州「數據經濟」轉型

甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

史上最貴水果！　深圳賣房暗語「千萬榴槤百萬蕉」

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助　副總理領頭打第1針

馬拉松又出事！　公園終點1.5公里處「選手離奇死」

直擊21死事故地！　「跑在地獄的馬拉松」地貌崎嶇有懸崖

遼寧阜新市府門口電動車突爆炸致1死5傷　現場白煙瀰漫、火光沖天

佳士得專場徐悲鴻《奴隸與獅》11.48億流拍　分析人士爆：底價要太高

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

外媒稱台灣是世界最危險地方？　多位外國友人力挺：完全不同意

警查緝卡拉OK見移工群聚嗨唱！　闆娘辯：剛進場...累犯重罰30萬

花招太多...三寶騎到一半脫安全帽 往後坐身體壓超低！舉腳踩油箱蓋

《RM》成員操控相親..他突然唱歌超鬧XD　問智孝「要菸灰缸？」秒抓包光洙：你死定了

黃土高原上「安塞三絕」　腰鼓、剪紙、農民畫成藝術瑰寶

2021數博會登場　陸十四五推貴州「數據經濟」轉型

甘肅馬拉松21罹難　主辦賠償「每人413萬」傳家屬拒簽：誠意不足

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

史上最貴水果！　深圳賣房暗語「千萬榴槤百萬蕉」

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助　副總理領頭打第1針

馬拉松又出事！　公園終點1.5公里處「選手離奇死」

直擊21死事故地！　「跑在地獄的馬拉松」地貌崎嶇有懸崖

遼寧阜新市府門口電動車突爆炸致1死5傷　現場白煙瀰漫、火光沖天

佳士得專場徐悲鴻《奴隸與獅》11.48億流拍　分析人士爆：底價要太高

PO舊片被狂罵「為何不戴口罩」！　他受夠反擊…釣出一票苦主藝人

「總是說話算話」超守信用3大星座！高冷天蠍其實很講義氣

「防疫實聯衝衝衝」爆外洩百萬人個資　LINE官帳緊急下架

周予天、席惟倫深夜擠後座同車回家！疫情助攻小倆口趕進度

李國毅妻爆「藏5月胎」！已做立體超音波產檢…為泰山望族李家添後

花蓮一夜2震「地鳴聲」吵醒鄉民 　規模4.9最大震度4級

刑事局國際科3隊員「打過疫苗」快篩陽性　辦公室漏夜再消毒

蔡英文支持度跌破5成　藍營分析：基本盤崩跌「6月死亡交叉」

357人重症！確診改「2人1室」警訊　台大醫：雙北大醫院都爆了

醫療資源緊繃！柯文哲曝「救護車找不到醫院送」　關鍵期解除「1人1室」規定

辣妹也有蛋蛋？她在胯下掛兩顆　左甩右甩路人看傻：比我大欸XD

大陸熱門新聞

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

甘肅馬拉松21死　家屬僅獲賠413萬元

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

女客吃百顆鮑魚　老闆錄影反酸

陸馬拉松21死「誰讓他們走上黃泉路」

安塞三絕　腰鼓、剪紙、農民畫

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

2021數博會登場　貴州推數據轉型

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

見證日軍性暴行！真版金陵十三釵

深圳奇葩房價「千萬榴槤百萬蕉」

直擊21死事故地！跑在地獄的馬拉松

更多熱門

相關新聞

2021數博會登場　貴州推數據轉型

2021數博會登場　貴州推數據轉型

作為中國大陸「數據經濟」重鎮，貴州省貴陽市26到28日舉辦2021中國國際大數據產業博覽會（數博會）。受疫情影響，大會採線上線下融合辦會模式，以「數據創造價值創新驅動未來」為主題，線下展預計有225家海內外企業參與。

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助 副總理領頭打第1針

前邦交國索羅門群島獲大陸疫苗援助 副總理領頭打第1針

網購大陸真空包裝鴨翅雞脖　老饕姐緩起訴

網購大陸真空包裝鴨翅雞脖　老饕姐緩起訴

WHA未邀台　國台辦：挑戰一中失敗

WHA未邀台　國台辦：挑戰一中失敗

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

關鍵字：

陝西延安大陸中國大陸腰鼓文化剪紙藝術安塞安塞三絕

讀者迴響

熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

血月明晚降臨！印度神童：好兆頭

員工好衰　公司下令：一人確診就取消年終獎金

快訊／板橋獨居男「喘氣」緊急送醫　採檢陽性搶救後死亡

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

名媛夏黃廉盈宣布離婚！12年「目標不再相同」

黃秋生被酸「怕台疫情逃回香港」！348字嗆爆

天后「三人行約會」親密過程被拍

「未來1周確診者恐大增」　柯文哲酸中央：沒有戰爭是用防守贏的

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

刑大1名隊長曾接種疫苗　7天後快篩卻是陽性

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

更多

最夯影音

更多
遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌

遠距教學不習慣！老師模仿演唱會　「座位貼學生大頭照」家長笑到並軌
紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

4車7人周末直奔南投山區溪谷！　部落民眾氣炸報警：外地人別來

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

劉以豪辦公室戀情「拉沈月坐腿上親」　所有人面前霸氣公開：她現在是我女朋友❤

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

陳時中「哽咽心疼」警察確診 痛批不戴口罩、八大還要偷開

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面