黃土高原上「安塞三絕」　腰鼓、剪紙、農民畫成藝術瑰寶





▲安塞腰鼓。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／陝西報導

安塞縣位於大陸陝西省延安市北部，總人口僅17.71萬，卻有流傳超過2000年，被稱為「天下第一鼓」的腰鼓表演文化，和同樣歷史悠久的剪紙、農民畫技藝，並稱為「安塞三絕」，堪稱黃土高原上的藝術瑰寶，使得安塞先後被列為「中國民間文化藝術之鄉」、文化產業示範基地。

安塞腰鼓是一種獨特的民間大型舞蹈藝術形式，有2000年以上歷史，可以百人甚至千人以上同時表演，其獨特的魅力是身穿白帽紅綢的鼓手，在黃土上跳躍，腰鼓聲結合腳步踏地聲，彰顯西北黃土高原農民樸素而豪放的性格，過去亦曾多次到台灣南投燈會等場合演出。

▲▼安塞被稱為中國大陸的腰鼓之鄉。

在安塞「中國腰鼓之鄉」擔任表演者的劉子样表示，當地從小學開始，就把腰鼓納入課程，可以說是「人人都會打」，但要打得好卻很難，需要體力、反覆訓練等。他還在當地開設免費培訓班，傳承給孩子們。

和腰鼓同樣出名的，是安塞的剪紙、農民畫技藝，走進安塞文化藝術館，剪紙藝術家陳海莉、孫殿珍等平均20到30分鐘，就能剪出唯妙唯肖的十二生肖、花鳥蟲魚剪紙作品，農民畫則以鮮豔的色彩、抽象或印象派的方式，展現不同時空環境下農民對生活的感觸。

▲▼安塞剪紙。（圖／記者陳政錄攝）



剪紙藝術家們表示，剪紙技藝主要來自家庭傳承、鄰里互相傳授，從小就學習剪紙，基本上不用打草稿，就能完成完整的動物形象，另透過剪紙，也讓他們有機會出國表演，還能謀生，幫助脫貧。

除上述「安塞三絕」之外，安塞還以民歌、曲藝等文化藝術聞名。值得注意的是，經過十多年的退耕還林、綠化，安塞過去印象中黃土高原、黃沙漫漫的地貌，已逐漸被綠色植被取代，主要經濟來源也從農業、石油、天然氣，往文化旅遊轉型。

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▼安塞農民畫。