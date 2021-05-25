網購大陸真空包裝鴨翅雞脖闖關　老饕姐緩起訴代價曝

▲北市馮姓女子從大陸買鴨翅、雞脖以空運方式想寄台灣，入關時遭關務署人員查獲。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市馮女買1批重達1.98公斤真空包裝的鴨腿、鴨翅、雞脖，並以空運方式寄台灣，經關務署基隆關人員開箱查驗後，發現貨物從大陸地區輸入，且遭列為禁止輸入的高病原性家禽流行性感冒及新城病等傳染病感受性動物製品者，全案由動植物檢疫局基隆分局告發偵辦。士林地檢署偵結後認馮女認罪予以緩起訴，向國庫支付1萬元。

馮女網購買大陸以真空包裝的鴨腿、鴨翅、雞脖且重1.98公斤，並以航空快遞方式寄送到台灣，但在今年1月29日海關開箱查驗，發現這些貨物是未經檢疫的違禁品，並通報農委會動植物檢疫局基隆分局告發。

馮女偵查時，坦承買了遮些真空包裝的鴨翅、鴨腿、雞脖等熟食。不過今年1月27日農委會公告凡禽流感、新城病等動物傳染病，僅排除新加坡等地，大陸仍屬禁止輸入疫區，且不得未經檢疫就輸入。

由於馮女偵訊坦承不諱，但檢察官認為她犯後態度良好，深表悔悟，且經這次司法偵查程序應有所警惕，予以緩起訴1年並向公庫支付1萬元。

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