彰化公布「確診者足跡」！連5天到民權市場1小時

▲彰化縣衛生局公布確診者足跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

中央疫情指揮中心25日公布數據顯示，彰化本日新增13例本土確診案例，至今已累計109例。彰化縣衛生局進行疫調，將確診者14日至23日的足跡公布，供民眾自我健康監測，若有抵達相同地點且出現症狀，請撥打防疫專線1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫，切勿搭乘大眾運輸。

彰化縣衛生局25日晚間公布確診個案的公共場所活動史其中有人14日下午4時30分到5點曾到7-11超商的員勝門市，晚間6時至7時到墊腳石圖書館員林門市。15日則為下午下午4時30分到5點曾到7-11超商的員勝門市。

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▲彰化縣衛生局公布確診者足跡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

16日的部分為早上7時30分到下午1時曾到國立員林崇實高級工業職業學校活動中心；19日至23日連續5天上午8時到9時，都到位於彰化縣彰化市民權路的民權市場；另外，18日也曾到花壇鄉的「喜美超市番花店」。

彰化縣衛生局表示，若民眾曾在相同時間出入相關場所，若自出入該場所的14天內，出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺失常等不適症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動史，或通報彰化縣衛生局。

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