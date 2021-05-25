新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場一張圖曝「恐怖群聚」

▲無畏疫情嚴峻，重災區板橋華江市場25日仍湧進大批民眾採買。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰、湯興漢／新北報導

本土疫情大爆發，新北市累計確診2014人，其中尤以板橋500例、中和301例最為嚴重。為此，中央流行疫情指揮中心多次疾呼，沒事不要外出、不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，一到傍晚下班時間，還是湧進大批婆婆媽媽採買。

市長侯友宜25日受訪時表示，這段時間他到新北各熱區視察防疫作為，發現市民已經採取低度活動，人、車都很少，部分企業行號上班比例也非常低，大多以居家上班，但現在疫情還在轉換過程中，「我們也隨時要做好停班準備」。

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▲採買人潮眾多，難以保持社交距離。（圖／記者湯興漢攝）

不過，實際直擊位在重災區的板橋華江黃昏市場，還是發現有不少民眾在傍晚上街採買，而且即便戴上口罩，也不一定能保持社交距離，有些攤位前甚至擠滿顧客，超過室外群聚人數規定，恐形成防疫破口。

事實上，若檢視近日新北市足跡資料，不難發現確診者幾乎都去過生鮮超市、傳統市場，理由不外乎是恐慌物資短缺，不料卻因一窩蜂群聚而「中鏢」。

針對市場群聚或趁防疫假到景點踏青，衛福部長陳時中日前就感嘆，在疫情期間，真的要為所有人的健康著想，而不是自私貪圖自己的方便，去危害群體的利益，乖乖在家防疫，沒事不出門。」

▼從確診案例足跡可發現，大賣場、傳統市場屬於高風險地區。（圖／新北市政府）

▼黃昏市場滿滿都是人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

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