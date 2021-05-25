　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

▲韓國瑜向醫護打氣加油。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

▲韓國瑜向醫護打氣加油。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

台灣疫情持續延燒，國內醫護量能承受極大的負擔。對此，前高雄市長韓國瑜25日除向醫護加油打氣外，也自曝透過朋友，盡棉薄之力準備些營養補充品給幾間醫院。對此，有網友留言稱讚，「韓國瑜是我們最佳領導者」。

韓國瑜25日傍晚在臉書以「向醫護致敬」為題表示，現在天氣越來越炎熱，許多民眾都改成居家辦公、乖乖待在家裡防疫，然而台灣有許多第一線的醫護人員，卻必須在這樣的大熱天裡整天穿著密不透風的隔離衣，在快篩站上做著感染風險最高的工作，熱到滿身濕透的他們，每個小時都必須換一次衣服，甚至還有醫護同仁當場中暑，讓人看了實在又敬佩又心疼。

接著，韓國瑜透露，除了精神上為他們加油打氣，自己也略盡棉薄之力、透過朋友準備了一些營養補充品給幾間醫院，希望辛苦的醫護同仁在努力作戰的同時，也不忘照顧自己身體。

韓國瑜也喊話，在這裡邀請各位好朋友，和他一起做好防疫，非必要不出門、不外食，並全程佩戴口罩，請記得「保護好自己就是保護好別人，更是保護辛苦的醫護同仁，保護台灣珍貴的醫療資源」。「讓我們一起向偉大的醫療人員致上最高的敬意、最深的謝意！」

對於韓國瑜的發文，有幾位國民黨人士留言回應。立委洪孟楷寫道，「向所有最辛苦的醫護人員致意！感謝大家、有您真好」；國民黨文傳會副主委黃子哲表示，「齊心防疫挺醫護，沒有人是局外人」；國民黨台北市議員張斯綱則說，「有您們真好，醫護人員加油」。

另外，也有許多網友紛紛留言表示，「韓國瑜是我們最佳領導者，是我們的驕傲，挺韓到底永不歇！」、「韓國瑜是我們最佳領導者，是我們的驕傲，挺韓到底永不歇！」、「我們向第一線的醫護人員致上最高和最深的敬意和謝意,辛苦了！韓總最關心的醫護人員~大家加油！」。

ET快訊
獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫
新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查
新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場直擊「恐怖群聚」
庾澄慶1家4口罕見曝光！挨轟防疫破口秒道歉刪po文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

陳以信曝集中檢疫所照：住我隔壁的因為趴趴走被警察抓回來

陳時中稱146人失聯　北市澄清「是78人」：盼中央多給員警鼓勵

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖曝光：板橋500例、中和301例

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊「局內剩2瓶」：別營造充足假象

向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

影／估疫情6月中旬才下降？專家：公衛手段沒到90%恐再延

呱吉評論林瑋豐「看不出跟民進黨的關係」　起碼是個立場一致的人

全國三級警戒延長到6／14　專家預估「解封機率」

陳以信曝集中檢疫所照：住我隔壁的因為趴趴走被警察抓回來

陳時中稱146人失聯　北市澄清「是78人」：盼中央多給員警鼓勵

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖曝光：板橋500例、中和301例

陳時中為警察執勤染疫落淚　蔡英文不捨：拜託國人做好4件事

延長停課！單親媽淚問「工作誰顧孩子」：快起笑　教育部有解

專家預言「超級血月」將影響亞洲！台灣疫情、甘肅馬拉松都有關

破天荒組合！艾瑪史東登Jessi脫口秀　認了是「KPOP迷妹」曝本命團

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

空手道「小清新」文姿云獲東奧資格！　奪回去年失去的門票

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

黃秋生被罵「怕台灣疫情才逃回香港」！　親上火線348字嗆爆：白癡

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

政治熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

528後延長停課　柯文哲、侯友宜將共同宣布

「新北隨時做好停班準備」北市跟進？　柯文哲回應了

快訊／新北154例足跡曝：3間家樂福、土城大潤發、海山捷運公園

快訊／侯友宜：永和、新店10里明啟動強化三級警戒

陸願派專家來台協助！ 李秉穎「一句話」回應

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

挑戰柯文哲？木新市場遭爆人潮天天擠爆

快訊／北市公布12區確診數　柯文哲警告：沒足跡「也不保證安全」

快訊／侯友宜再向中央喊話：如果疫情未趨緩「該做停班考量」

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

快訊／新北243例分佈圖曝光！板橋暴增59例、累計隔離3895人

快訊／新北確診破2千！　最新分佈圖：板橋500例、中和301例

更多熱門

相關新聞

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

板橋500例淪重災區　一張圖曝黃昏市場「恐怖群聚」

本土疫情大爆發，新北市累計確診2014人，其中尤以板橋500例、中和301例最為嚴重。為此，中央流行疫情指揮中心多次疾呼，沒事不要外出、不要群聚，但在重災區的板橋華江黃昏市場，一到傍晚下班時間，還是湧進大批婆婆媽媽採買。

中壽挺前線退離醫護　提供保額10萬元意外險＋防疫保單

中壽挺前線退離醫護　提供保額10萬元意外險＋防疫保單

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

前東方紅姊妹店偷營業　林明溱：斷水斷電吊照

彰化公布「確診者足跡」！連5天到民權市場1小時

彰化公布「確診者足跡」！連5天到民權市場1小時

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

多人無預警猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀

關鍵字：

韓國瑜醫護新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面