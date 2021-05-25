向醫護致敬！韓國瑜送醫院營養補充品　韓粉讚：他是最佳領導者

▲韓國瑜向醫護打氣加油。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

記者蘇晏男／台北報導

台灣疫情持續延燒，國內醫護量能承受極大的負擔。對此，前高雄市長韓國瑜25日除向醫護加油打氣外，也自曝透過朋友，盡棉薄之力準備些營養補充品給幾間醫院。對此，有網友留言稱讚，「韓國瑜是我們最佳領導者」。

韓國瑜25日傍晚在臉書以「向醫護致敬」為題表示，現在天氣越來越炎熱，許多民眾都改成居家辦公、乖乖待在家裡防疫，然而台灣有許多第一線的醫護人員，卻必須在這樣的大熱天裡整天穿著密不透風的隔離衣，在快篩站上做著感染風險最高的工作，熱到滿身濕透的他們，每個小時都必須換一次衣服，甚至還有醫護同仁當場中暑，讓人看了實在又敬佩又心疼。

接著，韓國瑜透露，除了精神上為他們加油打氣，自己也略盡棉薄之力、透過朋友準備了一些營養補充品給幾間醫院，希望辛苦的醫護同仁在努力作戰的同時，也不忘照顧自己身體。

韓國瑜也喊話，在這裡邀請各位好朋友，和他一起做好防疫，非必要不出門、不外食，並全程佩戴口罩，請記得「保護好自己就是保護好別人，更是保護辛苦的醫護同仁，保護台灣珍貴的醫療資源」。「讓我們一起向偉大的醫療人員致上最高的敬意、最深的謝意！」

對於韓國瑜的發文，有幾位國民黨人士留言回應。立委洪孟楷寫道，「向所有最辛苦的醫護人員致意！感謝大家、有您真好」；國民黨文傳會副主委黃子哲表示，「齊心防疫挺醫護，沒有人是局外人」；國民黨台北市議員張斯綱則說，「有您們真好，醫護人員加油」。

另外，也有許多網友紛紛留言表示，「韓國瑜是我們最佳領導者，是我們的驕傲，挺韓到底永不歇！」、「韓國瑜是我們最佳領導者，是我們的驕傲，挺韓到底永不歇！」、「我們向第一線的醫護人員致上最高和最深的敬意和謝意,辛苦了！韓總最關心的醫護人員~大家加油！」。