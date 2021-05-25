　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林瑋豐疑搞認知戰！指揮中心要辦了　陳宗彥：已交給刑事局

▲▼指揮中心5/25記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲針對PTT近日的風波，副指揮官陳宗彥回應，已交刑事局調查。（圖／指揮中心提供）

記者柯振中／台北報導

親綠寫手林瑋豐日前指控，PTT八卦版協助大陸打認知戰，抹黑「衛福部疾管家」，引起外界熱議，最後卻被發現是自導自演。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，案件已交由刑事局調查，任何人只要違法，就必須負起責任。

林瑋豐24日指控，PTT八卦版協助大陸打認知戰，引起民進黨立委王定宇批評，不料最後被抓包是自導自演，且個人身份、工作經歷也不斷被起底。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼林瑋豐日前發文，指控PTT八卦版協助大陸打認知作戰。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

▲▼抹PTT認知作戰！林瑋豐稱「反串文化」深夜提5原因：太心急。（圖／翻攝林瑋豐臉書）

對此，指揮中心副指揮官陳宗彥25日回應，針對這項消息，他前天有說明，已經告知「是假消息」，交由刑事警察局調查，「任何人在疫情期間，都不能置身於外，我們都要肩負防堵的責任。」

陳宗彥提到，只要違反法律，無論任何人都要負起法律責任。陳宗彥還說，指揮中心所談到的，都是明顯、明確的假訊息，無關言論自由，民眾看到消息以後，不要急著轉發，先進行查證，再做後續動作，以防假消息干擾社會。

陳宗彥指出，針對PTT的部分，已經請刑事警察局、偵九隊持續關注，這段時間以來，有許多境外IP透過網站跳板，進入台灣社會，這是近期觀察到的現象，目前個案已經交查，任何人涉及法律問題，都必須負起應有的責任。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫
新北106失聯確診者全找到了！黃宗仁：一律視為重大刑案偵查
新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場直擊「恐怖群聚」
庾澄慶1家4口罕見曝光！挨轟防疫破口秒道歉刪po文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

林瑋豐疑搞認知戰！指揮中心要辦了　陳宗彥：已交給刑事局

阿婆「臨時供水站」洗衣！她勸阻反被罵　傻眼：開到最大又一直漏

新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場一張圖曝「恐怖群聚」

南台灣首座純日系MITSUI OUTLET PARK　台南舉行上樑工程

彰化公布「確診者足跡」！連5天到民權市場1小時

延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

柯震東介紹婁峻碩節目「誤Cue蕭亞軒」　王大陸也來湊熱鬧..ØZI跳BP舞超瘋XD

內用禁令一出！在路邊吃飯遭斥責　工人「3口吞飯糰」嘆：像過街老鼠

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

林瑋豐疑搞認知戰！指揮中心要辦了　陳宗彥：已交給刑事局

阿婆「臨時供水站」洗衣！她勸阻反被罵　傻眼：開到最大又一直漏

新北板橋500例淪重災區　華江黃昏市場一張圖曝「恐怖群聚」

南台灣首座純日系MITSUI OUTLET PARK　台南舉行上樑工程

彰化公布「確診者足跡」！連5天到民權市場1小時

延長停課到6／14　這裡群聚上千人求助

多人猝死！醫師曝「快樂缺氧」可怕症狀：血氧90％還可以滑手機

延長停課！單親媽淚問「工作誰顧孩子」：快起笑　教育部有解

專家預言「超級血月」將影響亞洲！台灣疫情、甘肅馬拉松都有關

破天荒組合！艾瑪史東登Jessi脫口秀　認了是「KPOP迷妹」曝本命團

百顆鮑魚堆滿她的桌前　吃到飽老闆錄影酸：吃得了嗎？

莫德納公布「疫苗對青少年100％有效」　臨床試驗數據出爐

柯文哲指北市AZ疫苗剩2瓶20人份　指揮中心：至昨日還有7310劑

空手道「小清新」文姿云獲東奧資格！　奪回去年失去的門票

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚！準備開會量體溫　勞檢稽查改線上

獨／松山郵差確診！昨上午還有執勤　疑妻子「板橋市場買菜」染疫

黃秋生被罵「怕台灣疫情才逃回香港」！　親上火線348字嗆爆：白癡

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陳時中哽咽了！痛批八大行業偷開

一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多

停課延長至614！爸媽洩憤刷一排「罰站樓」

染疫關鍵4症狀　「這4種人」快去篩

更多熱門

相關新聞

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

專家預言血月影響亞洲！台灣疫情也有關

26日將出現「超級血月」的月全食，此一現象自古開始，就被視為災難。對此，堪虞專家周漢明指出，這次事件對亞洲地區影響較大，如甘肅省馬拉松比賽的事件，以及台灣近日疫情肆虐，欲接近月全食，造成的影響就愈大。

莫德納：疫苗對青少年100％有效

莫德納：疫苗對青少年100％有效

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

台氯林園廠50人早點名遭疑群聚　勞檢稽查改線上

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊了

中央稱尚有7300多劑疫苗　北市回擊了

關鍵字：

新冠新冠肺炎疫情陳宗彥PTT林瑋豐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全國停課延長至6／14　各縣市下午同步宣布

三級警戒延至614！老闆秒宣布「資遣全公司」

醫：我要告訴你2個壞消息！　快篩陽性患者回家了

教育部宣布：全台各級學校停課延至6／14

雙北確診數攀升　侯友宜：做好停班準備

「都白掉了」X光照曝！24小時亡　醫：只會越來越多

阿中哭了！他揭2源頭被輕放：人民才想哭

即／南投與陸商洽購30萬劑輝瑞疫苗　盼中央放行

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

快訊／今增542！本土281＋校正回歸261

林千又無視疫情遊花蓮！高調狂曬「無罩美照」

疫情爆炸怕失業！他每月5萬房貸：繳不出怎辦

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

「看到每天確診300多嚇糊塗了」　醫：大家放心！

工人無奈限罩「要去哪吃飯」？政府給回應

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面