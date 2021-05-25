林瑋豐疑搞認知戰！指揮中心要辦了　陳宗彥：已交給刑事局

▲針對PTT近日的風波，副指揮官陳宗彥回應，已交刑事局調查。（圖／指揮中心提供）



記者柯振中／台北報導

親綠寫手林瑋豐日前指控，PTT八卦版協助大陸打認知戰，抹黑「衛福部疾管家」，引起外界熱議，最後卻被發現是自導自演。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，案件已交由刑事局調查，任何人只要違法，就必須負起責任。

林瑋豐24日指控，PTT八卦版協助大陸打認知戰，引起民進黨立委王定宇批評，不料最後被抓包是自導自演，且個人身份、工作經歷也不斷被起底。

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▼林瑋豐日前發文，指控PTT八卦版協助大陸打認知作戰。（圖／翻攝林瑋豐臉書）



對此，指揮中心副指揮官陳宗彥25日回應，針對這項消息，他前天有說明，已經告知「是假消息」，交由刑事警察局調查，「任何人在疫情期間，都不能置身於外，我們都要肩負防堵的責任。」

陳宗彥提到，只要違反法律，無論任何人都要負起法律責任。陳宗彥還說，指揮中心所談到的，都是明顯、明確的假訊息，無關言論自由，民眾看到消息以後，不要急著轉發，先進行查證，再做後續動作，以防假消息干擾社會。

陳宗彥指出，針對PTT的部分，已經請刑事警察局、偵九隊持續關注，這段時間以來，有許多境外IP透過網站跳板，進入台灣社會，這是近期觀察到的現象，目前個案已經交查，任何人涉及法律問題，都必須負起應有的責任。

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