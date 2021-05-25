陸馬拉松5年暴增30倍現「野雞比賽」　多地緊急宣布取消或延賽

▲甘肅「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」發生意外，造成21名參賽者身亡。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

甘肅省景泰縣的一場馬拉松越野賽造成21人身亡的慘劇，讓外界不得不重新檢視目前在大陸民間風行的馬拉松運動。憾事發生後，大陸多項越野及馬拉松賽事緊急宣布停辦或延期，同時，從數據上看，馬拉松比賽從2014年的51場到2019年的1828場，暴增30倍場次的背後的現象，也引起外界注意。

▲《2019中國馬拉松藍皮書》。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，2014年，國務院出台《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，國家體育總局也取消了群眾性和商業性體育賽事的審批。此後，馬拉松賽事數量進入「井噴期」，全國馬拉松2015年134場，2016年993場，到2019年達到1828場。

此外，賽事數量變多後，無論主辦方還是參賽者，都有追求長距離和高難度的現象產生。長距離越野跑這項小眾運動近年也逐漸走入大眾視野。根據中國田徑協會公開數據顯示，越野跑2017年賽事數量為312場，2019年則增長到481場。

業內人士透露，越野跑雖然經常被冠以「馬拉松」的名稱，但與一般常見的馬拉松相比，越野跑在比賽場地、難度特點、危險系數、賽事組織和對選手身體心理要求等方面差異非常大，仍為小眾運動。

▲2021西安馬拉松賽。（圖／翻攝新華網）

賽事數量井噴之際，得到官方認證賽事的比例卻逐年下降。按中國田徑協會數據顯示，馬拉松賽事2016年總數為993場，田協認證的賽事為328場，直至2019年，賽事總量增長到1828場，認證賽事卻僅有357場，佔比已經降到不足二成。

缺乏田協、登協、體育局等官方和專業組織認證的賽事，被很多人戲稱為「野雞比賽」。不少賽事背後的執行公司，可能僅是一兩個專業人士帶著幾個大學畢業生搭的「草台班子」，業內人士稱其為，「方案美如畫，執行爛成渣」。

▲2020幽州古道超級越野賽。（圖／翻攝新華網）

甘肅「奪命跑」事件發生後，官方和民間輿論不約而同指向主辦方的經驗及能力問題，同時，也使得近期將舉辦同類型賽事的單位再度自我檢視。原定23日舉行的浙江莫干山越野賽女子10公里項目被緊急取消；第四屆「一帶一路」中國四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021CHINA100山地越野系列賽則宣布延期舉辦。