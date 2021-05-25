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甘肅「死亡」馬拉松主辦方遭起底　4年拿下5場賽事...員工僅22人

▲參加越野馬拉松賽的選手聚在一起維持體溫待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲參加越野馬拉松賽的選手聚在一起維持體溫待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

甘肅發生的「死亡」越野馬拉松賽，官方調查未出爐前，承接賽事的主辦方也被起底。據了解，這項賽事由甘肅晟景體育文化發展有限公司負責，在當地已有4年承辦馬拉松比賽的經驗。不過，根據公開資訊顯示，晟景體育註冊金額500萬人民幣（下同），為當地一間小微企業，員工僅22人。這也讓外界質疑，發生重大事故時，緊急應變能量不足。

▲甘肅晟景體育文化發展有限公司承辦的黃河石林馬拉松越野賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲甘肅晟景體育文化發展有限公司承辦的黃河石林馬拉松越野賽。（圖／翻攝澎湃新聞）

甘肅晟景體育文化發展有限公司成立於2016年9月，為白銀市靖遠縣的一家小微企業，註冊資本500萬元人民幣，營業範圍為廣告設計、製作、代理及發佈；企業營銷策劃、市場營銷策劃、企業形象策劃、體育賽事活動策劃等。

《中國政府採購網》顯示，甘肅晟景體育文化發展有限公司取得「首屆黃河石林國際馬拉松賽運營服務項目」。具體採購內容包括，「歡樂體驗賽（5公里）、全程馬拉松（約42公里）、百公里越野賽（100公里）等三項賽事的運營方案，採購總資金為163萬元，中標金額為150萬元。

甘肅晟景體育文化發展有限公司接下來3年又多次承接、舉辦白銀當地的馬拉松賽事。不過，從公司資訊判斷，甘肅晟景體育似乎「實力一般」。根據2020年報顯示，該公司繳納城鎮職工基本養老保險的人數為0人。而這樣一家實力平平的公司卻多次拿下政府部門的「大單」，讓外界產生疑問。

▲甘肅馬拉松越野賽發生意外後，當地政府緊急動員人力出發救援。（圖／CFP）

▲搜救隊員緊急出動前往救援甘肅馬拉松越野賽受困選手。（圖／CFP）

此外，這場死亡馬拉松開始前，主辦方雖然兩次發出「天氣預警」，但均建議穿著「薄外套」，這也被業內人士抨擊「專業度不足」。即便賽事組委會曾招募2021黃河石林百公里越野賽CP點站長（12人）和站點志願者（50人），但主辦方員工數量較少，面對大型賽事的突發狀況，便呈現捉襟見肘的情況，進而付出慘痛的代價。

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