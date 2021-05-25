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不該走上黃泉路！　陸馬拉松21死...死者最後留言曝「是天災或人禍」

 記者任以芳／綜合報導

大陸甘肅山地越野馬拉松賽重大傷亡案，到底是「天災還是人禍？」當天22日參加選手有172名，卻有21人死亡，高達12.2%的死亡率，堪稱世界體壇慘案。外界也開始批評，大陸頂尖超跑選手梁晶生前最後一條朋友圈發文，明顯看出主辦單位在安全上沒有把關。生還者也批評，在最危險路段甚至出現「無救援空白區」，造成這起悲劇眾多主因之一。

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

▲甘肅馬拉松越野賽的地形及氣候成為參賽者極大考驗。（圖／CFP）

已經舉行第四屆的「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」，由地方政府甘肅省白銀市掛名主辦，白銀市體育局等承辦，而實際執行是甘肅晟景體育文化發展公司。因不少「大咖級」選手加入，還取得大陸田徑協會認可的「馬拉松銅牌賽事標章」。

照理說，主辦方應該是老經驗，卻讓21條人命無辜犧牲，關鍵在於發生事故的百公里越野賽地點，該路段在「白銀市景泰縣黃河石林國家地質公園」，那是裸露的石林地無人區，地形複雜起伏大，對於不熟悉路況參賽者來說陷入第一個危險。

▲參加越野馬拉松賽的選手聚在一起維持體溫待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲參加越野馬拉松賽的選手聚在一起維持體溫待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

生還者「流落南方」率先披露過程，當天上午九點出發，CP1賽道第一段風和日麗，到了CP2賽到離開景區後，開始起風下雨。進入CP3陡峭的山坡，越野賽20公里至31公里處，才是惡夢的開始。

「流落南方」回憶，那時逆風增大到7級，密集細雨拍打臉上感覺刺痛，更糟的是選手們正準備攀爬一座石頭和泥土組成的高山，摩托車都開不上去，只能用手腳並用，海拔會升高1000米。重點是，「山頂沒有休息站點，全程沒有任何補給。」成為外界第一個質疑。

▲▼甘肅馬拉松。（圖／翻攝 網易 ）

▲大陸超跑一哥梁晶生前最後發文，當時天氣已經不穩定。（圖／翻攝 網易 ）

儘管有選手指出曾看過CP2、CP3檢查站，但沒有足夠的補給運動飲料和鹽，後續大風吹散指標讓參賽者徹底迷路。依照大陸在戈壁區舉辦其他賽事，每隔幾公里就有救護點，甚至出動無人機、讓選手佩戴衛星定位追蹤器，以防隨時找到人。儘管黃河石林國家地質公園路況不如戈壁險惡，主辦方是否輕忽賽事地點。

外界也歸咎是天氣因素，大陸12小時「超馬」保持者，被稱為越野賽的冠軍收割機梁晶，生前最後一條朋友圈透出端倪，他發文稱，現場曾出現有大風和沙塵暴，工人還加固繩子。

另外，搶救6名參賽者牧羊人朱克銘受訪時說「這種惡劣天氣還挺常見的，但也不影響我放羊。」綜合上述情況，可見當地氣候多變是常態，主辦方沒有掌握資訊，也沒有強制參賽者攜帶保暖衣。

▲▼甘肅馬拉松。（圖／翻攝 網易 ）

▲甘肅馬拉松求救訊息。（圖／翻攝 網易 ）

根據現場照片顯示，不少人輕裝上陣，或是攜帶的保暖毯太薄，還被大風撕碎，無助的縮在一起等救援。不少人失溫路倒、口吐白沫，等到求救畫面不斷上傳比賽群組，反應慢半拍的主辦方驚覺事態嚴重，立即停止賽事救援，那已經是下午2點後的事情。

▼甘肅馬拉松參賽者失溫路倒。（圖／翻攝 網易 ）

▲▼甘肅馬拉松。（圖／翻攝 網易 ）

▲▼ 。（圖／翻攝上游新聞、中國寧波網）

▲大陸頂尖馬拉松選手梁晶 。（圖／翻攝中國寧波網）

這次讓外界痛心，除了大陸頂尖馬拉松選手梁晶遇難，大陸「殘運會」冠軍聾啞跑者黃關軍；今年安徽長三角山地馬拉松賽冠軍的「安徽一哥」曹鵬飛意外喪命。有人質疑為何不直接自救先退賽？其他經驗豐富的老手們都這明白，對於這些身經百戰的「大咖」選手來說，運動精神大於一切，等到判斷該終止時已經來不及。

綜合陸媒報導、生還者評論，這起馬拉松賽事造成21人遇難，本該可以預防和避免。主辦方輕忽諸多細節，以及小看大自然力量，造成無法挽回悲劇。

ET快訊
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