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嘉義市女議員、醫師公會發動徵召　盼診所醫護投入社區採檢備戰

▲基層診所醫師投入社區採檢站。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市醫師公會呼籲基層診所醫師投入社區採檢站。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

全台疫情嚴峻考驗下，嘉義市醫師公會號召基層診所醫師投入市府社區採檢站，貢獻專業、共同抗疫，目前已有包括醫師公會趙善楷理事長等8位耳鼻喉科醫師、醫檢師及牙醫師不畏辛勞願意參與，以及市議員黃思婷在內10位擁有護理師執照但未執登民眾響應加入。

▲具護理背景市議員黃思婷呼籲醫護人力大大不足，希望具護理背景未職登民眾投入此次疫情（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市議員黃思婷呼籲具護理背景未執業登記的民眾加入抗疫行列（圖／記者翁伊森翻攝）

▲基層診所醫師投入社區採檢站。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市醫師公會趙善楷理事長號召診所醫師加入。（圖／嘉義市政府提供）

醫師公會趙善楷理事長表示，現在是嘉義市防疫的重要時刻，醫事人員都是防疫最珍貴的後盾，為避免急救責任醫院負荷太重，自己及基層診所醫師們放下自己的門診，輪流至急救責任醫院協助篩檢工作，減輕急診醫護人員負擔，無論醫院還是基層診所，大家都為守護這塊土地與鄉親而努力。

▲基層診所醫師投入社區採檢站。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市醫師公會趙善楷理事長加入抗疫。（圖／嘉義市政府提供）

具護理背景的市議員黃思婷表示，目前疫情持續擴散，為增加採檢量能所以醫護人力大大不足，希望有專業的醫護朋友（醫師、護理人員、醫檢師）可以一起投入抗疫工作，讓嘉義市可以有足夠的戰力，自己接下來也將在嘉義基督教為民眾服務。

▲具護理背景市議員黃思婷呼籲醫護人力大大不足，希望具護理背景未職登民眾投入此次疫情（圖／記者翁伊森翻攝）

▲市議員黃思婷自已為投入此次抗疫，先注射疫苗（圖／記者翁伊森翻攝）

除醫師公會大力協助外，另外護理師公會也提供嘉義市衛生局72位未執登護理人員(即擁有護理師執照，但目前並未從事護理師工作者)名單，經一一電詢後有10位護理人員願意加入幫忙，而身為護理人員的黃思婷議員，得知市府招募醫事人員，亦立刻加入協助行列，還有醫檢師及牙醫師也願意幫忙。

嘉義市長黃敏惠感謝趙善楷、議員黃思婷、護理師及其他醫事人員的「無私無我」的付出，她強調「保護咱家的醫療人員責無旁貸」，市府團隊已有效規劃及迅速購置相關防疫設備如正壓採檢亭等，務必保護所有醫事人員的安全，再次歡迎退休或目前無執業之醫事人員，能加入我們防疫最前線的行列。洽詢電話：嘉義市衛生局醫政科05-2338042。

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