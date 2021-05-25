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禁止內用改實聯制外帶外送　嘉義市餐飲業鬆口氣：壓力消失了

▲嘉義市停止內用，實聯制外帶外送。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市停止內用，實聯制外帶外送。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市23日出現首例確診個案「案4020」，市府依據《傳染病防治法》第37條第1項第6款實施公告：「嘉義市因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，重點管制提供現場飲食相關場所禁止內用等防疫措施，即日起至110年5月28日，必要時間得延長。」市府建設處更會同衛生局至雞肉飯等店家進行舉牌宣導，多數店家均配合改為提供外帶、外送服務，已有商家超前部署，提早禁止顧客內用。

▲嘉義市停止內用，實聯制外帶外送。（圖／嘉義市政府提供）

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▲嘉義市停止內用，業者多將桌椅收上檯面。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，市府加強防疫滾動管理措施再升級，店家「可實聯制外送、外帶。」實施對象包含：嘉義市餐飲業、市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、便利商店、超級市場、夜市、商圈及相關提供現場飲食之場所。

市府衛生局指出，業者若違反規定並拒絕改善，將依據《傳染病防治法》第70條，處以新臺幣3,000元以上，1萬5,000元以下罰鍰；「必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰之。」

▲嘉義市停止內用，實聯制外帶外送。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市店家紛紛貼出停止內用告示。（圖／嘉義市政府提供）

市區餐飲業者受訪時強調，「限外帶不提供內用，能把疫情控制住，業者也會遵守市府規定。」有商家說，「禁止內用以後，壓力反而消失。」也有店家談到，「現在嘉義市出現確診個案，禁止內用對店家，對客人來說都安全」、「全國升三級警戒後，內用客人就變很少了」。

市府再次呼籲民眾共體時艱，請保持安全社交距離。也請避免不必要的外出聚會，減少群聚感染機會，並做好居家防疫工作，防堵社區傳播。

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台灣防疫嘉義市禁止內用實聯制外帶外送

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