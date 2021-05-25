取消端節「龍舟競技」！徐榛蔚市場宣導防疫：停辦希望大家安全

▲花蓮縣長徐榛蔚與攤商親切問候宣導防疫。（圖／花蓮縣府提供，下同）

記者蕭可正／花蓮報導

有鑑於傳統市場是民眾日常生活採買的重要場所人潮眾多，防疫措施必須嚴加落實，花蓮縣長徐榛蔚24日赴花蓮市美崙市場及吉安鄉黃昏市場地毯式宣導，呼籲攤商必須落實防疫措施，各市場管理委員會並應負起管理責任，不讓市場成為防疫破口。徐榛蔚並宣布，避免疫情擴大，停辦今年端節龍舟競技活動。





徐榛蔚表示，民眾日常生活採買重心的傳統市場平時人潮眾多，在疫情期間必須落實防疫工作，在入口處必須採行實聯制、量體溫、酒精消毒以及總量管制等措施，市場內滯留的人數不可以過於密集，逛市場的民眾必須保持室外1公尺的社交距離，以避免病毒傳染的風險。同時市場內應禁止試吃活動，販賣熟食應採外帶或外送方式，不可容留客人內用，懇請攤商積極配合主動防疫，降低傳播風險，讓疫情能儘速趨緩。

▲徐榛蔚表示，因疫情的關係，將消取今年端節龍舟競技活動。（圖／記者蕭可正攝）

徐榛蔚下午在黃昏市場，當場向記者宣布，今年花蓮縣龍舟競賽取消辦理。雖然端午佳節將到來，每一年花蓮縣及全國都會舉辦划龍舟競技，今年花蓮縣因疫情的關係，希望大家都能夠安全，所以取消龍舟競賽，再次呼籲所有鄉親，親愛的家人們請洗手戴口罩少出門，在遠方的朋友，外縣市的家人可以透過視訊，互相的關懷寒暄祝福，現在就是人人戴口罩守護台灣共度國難，我們把國家守護、把自家人守護才是最重要的，祝大家平安。

觀光處張志翔表示，目前縣內的各公有市場均由鄉（鎮、市）公所落實防疫措施，美崙市場及黃昏市場因屬民有市場，在防疫措施執行上應由管委會加強執行，如果無法落實相關防疫措施，可能遭到3000元至15000元的罰鍰，最重有可能暫停營業，請管委會及攤商在疫情期間一同遵守防疫措施，讓民眾買得安心。

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