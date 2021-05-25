一家5確診！她「咳嗽、喉嚨癢」隔天還跑去好市多　醫：心存僥倖

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市24日有5例新冠肺炎確診個案，是一家五口，全都和屏東潮州牌咖群聚有關，其中案4743、50多歲女性在出現症狀後的隔天，還和家人去好市多中華店。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專說，「你至少打完1922要安排採檢的狀況，就不應該再亂跑了吧...」而好市多中華店24日晚間全面消毒，同時也宣布今天（25日）暫停營業一天。

高雄市政府24日公布5名確診者分別為屏東確診男的牌咖夫妻、3歲孫子、三兒子以及三兒子女友，活動史包括好市多中華店、全聯大寮二店、鳳山工協市場等。

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▲▼好市多高雄中華店因有確診者足跡，今閉店清修一天。（圖／記者許宥孺翻攝）



案4742為高雄50多歲男性，是屏東首例確診男（案3037）的牌友，16日出現喉嚨癢，自行撥打1922由衛生局安排採檢，23日確診，於負壓隔離病房治療中，個案共計匡列11人。

案4743為高雄50多歲女性，從事家管，是案4742的妻子，也曾與屏東確診男打過牌，17日有腹瀉症狀，20日出現咳嗽、喉嚨癢，也自行撥打1922由衛生局安排採檢，21日中午11時到12時半和丈夫等人去好市多中華店，於23日確診，收治於隔離病房治療，個案共計匡列15人。

對此，「MedPartner 美的好朋友」發文提到案4743，「有接觸史，5/17開始出現症狀，5/20才打1922安排採檢，結果確診之前5/21還跑去好市多補貨？？？你至少打完1922要安排採檢的狀況就不應該再亂跑了吧...」

「MedPartner 美的好朋友」說，大家如果仔細看各縣市政府的疫調，還是有很多人心存僥倖，而且不顧公眾的安全與利益；看到有人違規不聽勸就檢舉，看到群聚要檢舉，不嚇阻這種情形，疫情是很難控制的。

▼案4742足跡（圖／高雄市政府提供）



▼案4743足跡。（圖／高雄市政府提供）



▼案4744足跡。（圖／高雄市政府提供）

▼美的好朋友發文。（圖／翻攝「美的好朋友」臉書）

