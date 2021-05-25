感染率100%！彰化「秀妃養生館」6女全中　300人深夜擠爆篩檢站

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣24日新增12例確診，其中6例是來自員林市「秀妃養生會館」的單身陸籍女工作者，衛生局緊急匡列40名尋芳客，進一步調查中。消息一出也讓許多民眾人心惶惶，晚間紛紛湧進員林基督教醫院、員生醫院等待篩檢，人數高達快300人，直到深夜急診室外仍大排長龍。有人等了快1小時都還沒等到，氣得說大家擠在一起，就算沒病也會被感染。

▲▼員林基督教醫院外排滿等待篩檢的民眾。（圖／翻攝「彰化踢爆網」）

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彰化縣衛生局長葉彥伯24日指出，秀妃養生會館新增5例確診，該傳染鏈已有6位，1位是23日確診的46歲大陸籍女性，她在5月19日發病、5月20日確診，確診時的CT值14.7，病毒量非常高；衛生局22日晚間接到通報後立刻匡列採檢，會館內連她共有6位，都是大陸籍且年紀相近，23日報告出來，CT值都在20以下，病毒力非常強。

葉彥伯說，在一個會館內有6位發病，且發病時間很接近，都在5月19日-21日，往前推算感染至少在15日或更早，也擔心是有客人把病毒帶過來，所以匡列接觸者會從5月1日開始匡列。他特別提醒，6位工作者全部感染，是病毒量非常高的群聚，感染率百分之百。

葉彥伯特別提醒，5月1日至23日曾去該養生會館的民眾，或是您所認識的朋友有去過，請務必做好自主健康管理，只要有確定至該處接受服務，甚至不必等到症狀出現，請立刻就醫採檢。

▼彰化縣長王惠美、衛生局長葉彥伯召開記者會說明疫情。（圖／彰化縣衛生局提供）

彰化今年累積確診達96例，彰化縣長王惠美憂心忡忡，看到養生會館確診新增6例，感染源不明，深怕彰化成為萬華第二，也請民眾「暫停人與人的連結」，防疫情擴散。

消息一出，許多彰化民眾人心惶惶，紛紛湧進醫院篩檢，直到深夜仍大排長龍。《自由時報》報導，員基、員生醫院晚間湧進快300人等待採檢，有人等了快1小時都還沒等到，氣得說大家擠在一起，沒病也會被感染。員基則說，原本晚間急診僅一名醫師進行篩檢，已緊急加派醫師支援。

▲▼「秀妃養生會館」6名女員工確診。（圖／翻攝Google Maps、彰化縣衛生局提供）